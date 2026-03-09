Charles Leclerc moest in de kwalificatie genoegen nemen met de vierde tijd, maar bij de start schoot hij meteen naar de leiding. Hij was lange tijd in duel met George Russell verwikkeld om de leiding in de race, maar kon uiteindelijk geen dreiging meer vormen doordat Mercedes gebruik maakte van een virtuele safety car om een pitstop te maken terwijl Ferrari dat niet deed.

Uiteindelijk kwam Leclerc als derde over de streep, op ruim vijftien seconden achterstand van racewinnaar George Russell. Hoewel dat geen heel positieve cijfers zijn, was Leclerc niet per se teleurgesteld. "'Erg tevreden' is misschien een groot woord, maar ik ben zeker positief verrast", stelt Leclerc na afloop van de race.

"Na de kwalificatie gisteren zaten we duidelijk niet in ons optimale werkvenster en in de kwalificatie stonden we nog steeds heel ver achter Mercedes. In de race leken we dichterbij te zitten. Dat betekent niet dat we de snelste auto hadden – dat denk ik niet – maar we zaten er wel iets redelijker achter", oordeelt de Monegask. "Er is dus nog veel werk te doen. Ik denk dat dit kampioenschap uiteindelijk beslist zal worden door ontwikkeling en upgrades, en daarvoor moeten we er bovenop zitten."

Geen perfecte start

De start van de Ferrari-coureurs was zeer sterk, waarmee het beeld van de testdagen in Bahrein bevestigd werd. Toch was Leclerc niet helemaal te spreken over zijn start - ook al ging hij van de vierde plaats naar de leiding. "Helemaal niet", antwoordt hij, gevraagd of zijn start bijna perfect was. "Van buitenaf leek het misschien zo, maar volgens mij hadden we om een of andere reden allemaal hetzelfde probleem."

Charles Leclerc nam meteen de leiding over bij de start, maar een perfecte start was het volgens hem niet. Foto door: Lars Baron / Getty Images

"Dat moeten we nog analyseren, want ik had ook maar weinig van de batterij over bij de start", legt hij uit. "Misschien net iets hoger dan bij hen, waardoor ik naar voren kon komen, maar het was nog steeds verre van ideaal."

"Ik dacht eigenlijk dat ik rond P8 of P9 zou eindigen na de start", geeft Leclerc toe. "Maar toen zag ik dat iedereen problemen had en dat ik er simpelweg het minst last van had. En dat is uiteindelijk wat telt. Maar er is nog veel ruimte om die starts te verbeteren. Het was voor iedereen verre van optimaal."

"We verwachtten al een rommelige start, en bovendien zitten we met deze powerunits op een heel dunne lijn om alles perfect te krijgen. De startlichten gingen ook extreem snel uit, wat volgens mij iedereen verraste en het nog kritischer maakte. Het was dus behoorlijk chaotisch", besluit de Ferrari-coureur.