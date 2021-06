Leclerc: “Ik dacht dat het best een shitrondje was”

In zijn eigen woonplaats kon Charles Leclerc door een kapotte aandrijfas niet eens plaatsnemen op de eerste startplek, maar de Monegask krijg zondag in Baku een kans op sportieve revanche. Hoewel Ferrari voor het weekend nog had voorspeld dat het in Azerbeidzjan niet opnieuw zou kunnen vechten om de pole, stuurde Leclerc zijn SF21 in de straten van Baku opnieuw naar de snelste tijd in de kwalificatie. Met behulp van een slipstream van Lewis Hamilton in de laatste sector klokte de Ferrari-coureur een 1.41.218, die mede door een rode vlag aan het einde van Q3 niet meer overtroffen zou worden.

“Ik dacht dat het best een shitrondje was”, gaf Leclerc direct na afloop maar meteen toe voor de camera’s van de Formule 1. “Ik bedoel, er waren wel twee of drie bochten waar ik wat foutjes heb gemaakt. Daarna had ik in de laatste sector de slipstream van Lewis, wat me wel een beetje geholpen heeft.”

Toch denkt Leclerc niet dat hij de pole alleen aan Lewis Hamilton te danken heeft. De SF21 was volgens Leclerc verrassend snel zaterdag: “Ik denk dat we ook zonder die slipstream wel voor pole konden gaan, dus het is een goede dag. Ik had echt niet verwacht dat we vandaag zo competitief zouden zijn. Ook in mijn tweede poging was ik bezig met een verbetering totdat de rode vlag werd gezwaaid, maar ik ben blij.”

De rode vlag aan het einde van Q3 werd veroorzaakt door een crash van Yuki Tsunoda, al vloog op hetzelfde punt ook de tweede Ferrari van Carlos Sainz van de baan. “Hopelijk is alles goed met Carlos. Ik heb de crash nog niet gezien, dus ik heb geen idee. Maar ik hoop dat alles in orde is voor het team. [De tweede pole op rij] voelt absoluut goed. Aan de andere kant is het opnieuw met een rode vlag dus had ik had hem graag op een normale manier gepakt, maar aan het einde van de dag is een pole een pole.”

Leclerc vreest moeizame race

Waar de pole-position in Monaco een coureur veel voordeel oplevert voor de race, liggen er op het Baku City Circuit tal van inhaalmogelijkheden. Leclerc is voor de race dan ook op zijn hoede voor Hamilton en Verstappen, die zondag respectievelijk als tweede en derde zullen vertrekken: “De auto voelde goed vandaag, maar ik geloof dat Mercedes en Red Bull vooral in de race nog wel iets meer te bieden hebben, dat hebben we in de tweede vrije training wel gezien. Ik denk dan ook dat het heel moeilijk gaat worden omdat je hier in tegenstelling tot Monaco wel kunt inhalen. Ik ga mijn uiterste best doen. Hopelijk kunnen we de eerste plek vasthouden, maar het zal niet gemakkelijk worden.”