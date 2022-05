Leclerc over pechreeks in Monaco: “Ben er niet mee bezig”

In 2018 begaf een remschijf het bij het naderen van de Nouvelle Chicane, waardoor hij achterop Brendon Hartley crashte. In 2019 was er een touché met de vangrail, toen hij Nico Hülkenberg wilde inhalen bij La Rascasse, waardoor hij een kapotte achterband opliep die veel schade veroorzaakte. Vorig jaar kon hij niet van pole-position starten doordat er op weg naar de grid een probleem met de versnellingsbak bleek te zijn, nadat hij een dag eerder was gecrasht in Q3. En twee weken geleden ging het ook nog mis tijdens de Historic Grand Prix in Monaco, toen hij met een oude Ferrari van Niki Lauda reed. Door een technisch mankement raakte hij in een spin, waarna hij met de achterkant van de auto uit 1974 in de vangrail belandde.

“Ik ben er niet mee bezig”, reageert Charles Leclerc donderdag op een vraag van Motorsport.com, geconfronteerd met zijn niet al te florissante track record in zijn thuisrace. “Het is duidelijk niet het meest gelukkige circuit voor mij geweest. Maar zo is het leven, die dingen kunnen gebeuren. In de autosport gaan dingen soms niet zoals je wil. Hopelijk zal dat dit jaar anders zijn hier. Maar ik benader het weekend op dezelfde manier als de eerste races van 2022, omdat dat tot dusver goed voor me heeft gewerkt en hopelijk zal het ook hier goed voor me uitpakken.”

Dat hij dit jaar meestrijdt voor het kampioenschap, bezorgt hem naar eigen zeggen geen extra druk voor zijn thuisrace. “Nee, ik voel niet meer druk”, antwoordt hij koeltjes. “Ik ben vooral blij om weer terug zijn op deze geweldige baan. Ik houd ervan om hier te rijden. Natuurlijk, dit is een speciaal weekend voor mij, aangezien ik hier ben opgegroeid en ik deze straten door en door ken. Maar er is geen extra druk.” Leclerc zegt zich te focussen op de taak die voor hem ligt. “Ik weet dat de auto de potentie heeft om dit weekend een fantastisch resultaat te boeken. Het zal aan mij zijn om het eruit te halen en de klus te klaren.”

Ondanks dat Red Bull dit jaar vooral sterk is op de rechte stukken en Ferrari het met name moet hebben van de bochten, ziet Leclerc zijn team niet als grote favoriet in Monte Carlo. “Ik denk dat we vooral sterk zijn in de medium-speed bochten en daar hebben we hier niet al te veel van”, meent de Monegask. “Maar dat gezegd hebbende, ik denk dat we overal wel een sterk pakket hebben. Of we de favorieten zijn hier, weet ik niet. Maar ik verwacht dit weekend ook nog wel een paar verrassingen. Zo hadden wij vorig seizoen niet een heel competitieve auto, maar vervolgens kwamen we in Monaco aan en bleken we een van de sterkste pakketten voor deze baan te hebben. Mogelijk zijn er dus een paar teams die ineens heel competitief gaan zijn en ons gaan verrassen. Maar ik weet zeker dat wij ook mee zullen doen voor de overwinning.”