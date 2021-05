Opmerkelijk genoeg reed de inmiddels 23-jarige Charles Leclerc tot dusverre slechts twee Grands Prix van Monaco. In 2018 (bij Alfa Romeo) vloog hij met kapotte remmen achter in de Toro Rosso van Brendon Hartley en ook een jaar later (in zijn debuutseizoen bij Ferrari) viel hij uit. En in 2017 wist hij in de Formule 2 ook al niet te finishen in zijn achtertuin.

De resultaten in de eerste vier races van dit seizoen bieden echter hoop. Ferrari is na een dramatisch seizoen weer aan het opkrabbelen en Leclerc kan hier en daar weer laten zien waarom hij zo’n geweldige coureur is. In de eerste vier races van het seizoen finishte hij steevast in de top zes en de Monegask hoopt dat momentum dit weekend vast te kunnen houden. “Helaas heb ik hier in Monaco in het verleden nogal wat pech gehad”, zei Leclerc in de persconferentie. “Of het nu in de Formule 2 was waar we een probleem hadden bij de pitstop toen ik de race leidde of in de Formule 1 met Alfa Romeo, waar we een remprobleem hadden. En dan met Ferrari in 2019, waar ik een fout maakte in de kwalificatie. Die moest ik in de race herstellen waarbij ik crashte. Dus ik hoop echt dat dit jaar het goede jaar kan worden. We zijn niet zo competitief als in 2019, maar door alles op alles te zetten kunnen we een mooi resultaat neerzetten.”

Ondanks zijn ongelukkige ervaringen met het Circuit de Monaco is Leclerc nog steeds dol op zijn thuisrace. “Ik heb het de afgelopen drie jaar lastig gehad op dit circuit – afgezien natuurlijk van vorig jaar toen we hier niet raceten – maar ik houd van dit circuit. Ik houd überhaupt van stratencircuits. En het is denk ik speciaal voor alle coureurs om hier te racen. Het is erg technisch.”

“We hebben het hoge snelheidsgedeelte met het zwembad, en je moet er gewoon bovenop zitten”, analyseerde Leclerc. “En ik hou van de uitdaging om te proberen de auto tot het uiterste te drijven. Maar, je moet er nooit overheen gaan want dan betaal je een hoge prijs.”

Alle ballen op kwalificatie

Omdat het in de nauwe straten zo moeilijk inhalen is, is de kwalificatie van levensbelang in Monaco. Wat dat betreft mag Leclerc hoop koesteren: hij kwalificeerde zich in 2021 al drie keer als vierde en denkt dat hij dat opnieuw kan doen. “Als het in de andere races is gelukt, waarom dan niet hier? Het is een moeilijk circuit, maar alles is mogelijk in Monaco. Het is erg onvoorspelbaar en heel gemakkelijk om fouten te maken. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, is er zeker potentieel. Maar het kan ook zijn dat iedereen het goed doet en dan is vijfde misschien het beste resultaat dat we kunnen neerzetten. Het hangt een beetje van de anderen af. Maar ik denk dat we kunnen stellen dat we goed werk hebben verricht als we dit weekend vlak achter Mercedes en Red Bull zitten.”

