Leclerc heeft geleerd van duel met Verstappen in Spielberg

Dit weekend begint het Formule 1-seizoen, na meer dan drie maanden van vertraging, met de Grand Prix van Oostenrijk. Vorig jaar was deze wedstrijd een van de spannendste races van het seizoen. Drie ronden voor het einde haalde Max Verstappen leider Leclerc in met een stevige manoeuvre.

De Monegask is nog steeds niet echt blij met die actie, zo laat hij weten aan Sky Sports Italia: "Het was niet leuk, ik verloor de overwinning enkele ronden voor de finish," aldus de Ferrari-coureur. "Ik heb er wel veel van geleerd en mijn rijstijl erop aangepast. Het werd agressiever. Waarschijnlijk zouden we die race echter sowieso niet gewonnen hebben, we waren niet snel genoeg. We hopen dat het dit jaar beter gaat, ook al wordt dat lastig. We moeten realistisch zijn: de wintertests waren niet eenvoudig. We moeten hard blijven werken."

Ook Leclerc heeft door het coronavirus veel thuis gezeten. Hij kijkt hier met gemengde gevoelens op terug. "Ik ben in orde. Soms was de lockdown leuk, soms niet. Ik heb veel tijd thuis doorgebracht, en met volle teugen van mijn familie genoten. Het is lang geleden dat dit is gebeurd. Wel miste ik de Formule 1. Ik ben klaar om de baan weer op te gaan. Ik heb de tijd gebruikt om na te denken waar ik nog kan verbeteren," zegt de tweevoudig Grand Prix-winnaar die vorig jaar voor de eerste Ferrari-overwinning op Monza in negen jaar zorgde.

"De online races waren leuk, maar het ligt ver van de werkelijkheid. Ik miste de echte ervaring. Ik kan niet wachten om in Oostenrijk weer in een echte bolide te rijden. Ik denk niet dat het heel anders zou voelen als dat het in Australië gevoeld zou hebben, want we konden in de pauze niet werken aan de wagens. Het wordt belangrijk om alle kansen te pakken, want we weten niet hoe het seizoen precies loopt. Ik heb er veel zin in."

Leclerc reed tijdens de lockdown een rondje door zijn woonplaats Monaco