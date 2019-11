Leclerc: “Kritiek op motor bedoeld om team te destabiliseren”

De motor van Ferrari is dit seizoen oppermachtig. Dat werd extra goed duidelijk op de snelle circuits van Spa-Francorchamps en Monza. De concurrentie vreest dan ook voor het schier eindeloze rechte stuk van het Autodromo Hermanos Rodriguez, waar dit weekend de Grand Prix van Mexico plaatsvindt. Motorsport.com onthulde eerder deze week dat diverse teams hun zorgen hebben geuit bij de FIA en om opheldering over de legaliteit van de krachtbron hebben gevraagd. Naar verluidt is er twijfel over de olie-interkoeler en het energy recovery system.

Er is echter geen officieel protest ingediend dus Ferrari maakt zich geen zorgen, zo benadrukt Charles Leclerc. “Altijd als een team in goede vorm steekt, zoekt iedereen naar kleine dingen in een poging dat team te destabiliseren”, aldus de Monegask. “Maar dat gaat bij ons niet gebeuren. We hebben er intern zeer veel vertrouwen in dat er niets aan de hand is, dus het heeft geen invloed op ons.”

"In 2020 minimaal het gat dichten"

Menigeen kijkt al reikhalzend uit naar volgend jaar, zeker omdat de titelstrijd dit seizoen al zo goed als beslecht is. De verwachting is dat Ferrari in 2020 vanaf het eerste moment de strijd kan aangaan met Mercedes, getuige de huidige vorm van de mannen in het rood. Leclerc wil daar nog niet al te veel over kwijt, al erkent hij dat het er goed uitziet: “Ik denk dat we onszelf verbeterd hebben. Het is nog iets te vroeg om te zeggen hoe 2020 zal verlopen want er komt een nieuwe wagen met veel nieuwe elementen. We moeten afwachten, maar de dynamiek binnen het team is zeer goed. We hebben gedurende het seizoen goede progressie geboekt. Dat is goed om te zien. We hebben dus iets goed gedaan en we proberen dat door te trekken naar volgend jaar. Ik heb er vertrouwen in dat we minimaal het gat kunnen dichten.”

Met medewerking van Scott Mitchell en Jack Benyon