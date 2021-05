Charles Leclerc was zaterdag de snelste tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco, maar in zijn laatste ronde tijdens Q3 crashte hij hard bij het uitkomen van de zwembadsectie. Dat zorgde voor vraagtekens over de toestand van de versnellingsbak, die bij het ongeluk een fikse tik kreeg. Ferrari was er echter van overtuigd dat er geen probleem was en stuurde Leclerc na controles gewoon naar de grid. In de ronde op weg naar de grid bleek er toch een probleem te zijn. Uiteindelijk bleek de linkerkant van de aandrijfas de veroorzaker te zijn, wat niet te repareren bleek en waardoor Leclerc zijn thuisrace moest laten schieten.

Zowel op zaterdagavond als zondagochtend werd het probleem met de aandrijfas niet opgemerkt tijdens controles. De vraag is hoe dat heeft kunnen gebeuren en dus stelt Ferrari-baas Mattia Binotto dat de data en de onderdelen zelf geanalyseerd gaan worden. “We moeten echt begrijpen wat er gebeurd is en waarom dat zo was. En nog belangrijker, of we het zaterdag of zondag al hadden kunnen opmerken in parc fermé. Het is belangrijk dat we begrijpen waarom we geen probleem met de auto zagen. Er was geen probleem toen hij de garage verliet, dus het probleem uitte zich pas in bocht 6. De onderdelen die op de auto werden gezet, lieten geen problemen zien. We kijken de komende dagen naar deze onderdelen en de data.”

Niet gerelateerd aan versnellingsbak

Daarnaast is het de vraag of de aandrijfas bij Leclercs crash kapot is gegaan, of dat het een op zichzelf staand probleem is. Binotto is ervan overtuigd dat het laatste het geval is. “Het is niet gerelateerd aan de versnellingsbak. Als we de versnellingsbak vervangen hadden, dan hadden deze onderdelen nog steeds op de auto gezeten omdat ze niet beschadigd waren bij het incident. Het probleem was er dan nog steeds geweest, dus het is zeker niet zo dat we gegokt hebben met de versnellingsbak.” Ferrari zag het probleem met de aandrijfas dus niet aankomen en verving dat onderdeel niet, zoals de parc fermé-regels van de F1 ook voorschrijven. “Er is een duidelijke regel die stelt dat je alleen beschadigde onderdelen mag vervangen. Dat hebben we gedaan: de voorvleugel, de voorwielophanging en de rechter achterkant. Die waren duidelijk beschadigd en daar kregen we toestemming voor.”

De overtuiging van Ferrari is dus dat de problemen met de aandrijfas niet gerelateerd zijn aan de versnellingsbak. Toch durft Binotto niet helemaal uit te sluiten dat het kapotte onderdeel een gevolg is van Leclercs crash op zaterdagmiddag. “Dat kan best het geval zijn, maar dat is iets wat we moeten analyseren voordat we daar een definitief antwoord op hebben. Maar de schade was precies aan de andere kant van de auto. Dus misschien is het niet gerelateerd aan het ongeluk, maar misschien ook wel.”