Leclerc belandt op weg naar GP Amerika in New York na vergissing

Vanwege de huidige coronamaatregelen in Amerika zijn reizigers van buiten de Verenigde Staten tot 8 november eigenlijk nog niet welkom in het land. Alleen met een zogenaamde National Interest Exception (NIE) worden reizigers uit het buitenland toegelaten. Deze uitzondering is dit weekend voor de Grand Prix van Amerika dus ook vereist voor het merendeel van het Formule 1-personeel, al ging dit in het geval van Charles Leclerc niet helemaal goed.

Toeristisch bezoek aan New York

Voorafgaand aan hun aankomst in Austin liet het Formule 1-team van Ferrari al weten dat Leclerc samen met zijn trainer in New York was beland, nadat het duo “in het verkeerde vliegtuig” zou zijn gestapt. De tweevoudig Grand Prix-winnaar is gelukkig wel op tijd aangekomen in Texas, waar hij donderdag in de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Amerika tekst en uitleg gaf over de vergissing.

“Het was heel erg cool”, blikt Leclerc terug op zijn bliksembezoek aan New York. “Het was eigenlijk niet gepland omdat mijn NIE niet werd goedgekeurd op het vliegveld. Ik kon dus niet mijn geplande vlucht nemen, waarna we last-minute de vlucht hebben gewijzigd en naar New York zijn gevlogen.”

“Ik heb een dag in New York door kunnen brengen, het was mijn eerste keer. Het was echt ongelofelijk, wat een stad. Ik heb er echt van genoten!”

Leclerc besloot vervolgens maar meteen helemaal de toerist uit te hangen en ook nog een bezoek te brengen aan Milwaukee om aldaar een basketbalwedstrijd bij te wonen. “Daarna zijn we naar Milwaukee gegaan voor de eerste wedstrijd van het NBA-seizoen. Het was echt gaaf, ook met de hele ceremonie van de ringen erbij. Het was een geweldige ervaring. Nu ben ik hier in Austin en klaar om vrijdag in de auto te springen.”

Vergissing

Nadat bekend was geworden dat Leclerc in New York was beland werden er online nogal wat grappen gemaakt, maar de schuld lag volgens de coureur zelf niet bij hemzelf of bij het team. “Het was gewoon één iemand op het vliegveld van Nice die om de een of andere reden niet wist wat een NIE was, waarna ik er vast kwam te zitten. Hij kwam er een minuut voor het sluiten van de gate pas achter dat het in orde was, maar ik had mijn Passenger Locator-formulier niet, dus ik moest in Nice blijven.” Uiteindelijk pakte het voor Leclerc dus wel aardig uit. ”Het is allemaal geen ramp. Ik kon met dezelfde papieren naar New York vliegen, waardoor ik er voor het eerst een bezoekje kon brengen.”

Ondanks het misverstand kan Leclerc dit weekend dus gewoon deelnemen aan de Grand Prix van Amerika. De Monegask zal voor de derde keer gaan racen op het Circuit of the Americas, maar vreest een beetje voor de vele hobbels op het circuit in Austin. ”Ik geniet echt van deze baan. Het is een uitdagend circuit, maar wel met behoorlijk veel hobbels. Kijkende naar de MotoGP een paar weken geleden is het nu waarschijnlijk iets erger dan twee jaar geleden, maar we zullen zien hoe het gaat. Ik vind het in ieder geval echt fijn dat we hier weer zijn.”