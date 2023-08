De afgelopen jaren zijn de Formule 1-auto's steeds zwaarder geworden. Het minimale gewicht van een wagen bedraagt nu 798 kilo. Vijftien jaar geleden was dit nog 200 kilo minder. Vanaf 2026 gaat er weer het een en ander op de schop in het F1-reglement. Volgens FIA-president Mohammed ben Sulayem is dat het ideale moment om ook het gewicht aan te pakken. Meerdere F1-teams zien graag dat het huidige gewicht vanaf dan op een soortgelijk niveau blijft in verband met de nieuwe power units, die vanwege het toenemende elektrische vermogen zwaardere batterijen bevatten. Charles Leclerc hoopt dat het gewicht van de wagens omlaag gaat, maar zou het op prijs stellen als het lukt om de huidige downforce-niveaus te behouden. Die vindt de Ferrari-coureur indrukwekkend.

"Toen ik in 2018 in F1 begon, waren de auto's al vrij zwaar", zegt Leclerc tegen Motorsport.com in een exclusief interview. "Ik reed eerder in Abu Dhabi met een auto uit 2003 met 50 kilo brandstof, dan voel je echt het verschil met de huidige auto's. Ik houd niet van zware auto's. Door de wendbaarheid van de auto's en langzame bochten kun je het gewicht voelen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat in middelsnelle en snelle bochten de downforce wel heel indrukwekkend is in vergelijking met twaalf of dertien jaar geleden. Het gaat denk ik om de balans. Ik zou niet hoger willen in gewicht, dat staat vast, maar de auto is groot en daarom produceert deze aerodynamisch gezien meer dan twaalf jaar geleden."

Ruimte voor verbetering

Leclerc vindt de huidige wagens met het grondeffect wel onvoorspelbaarder, maar hij verwacht dat teams met oplossingen komen zodra het reglement langer in gebruik is. "Dit rijdt heel anders dan de vorige generatie", gaat hij verder. "De laatste tien of vijftien jaar waren de auto's vrijwel gelijk. Nu is het een heel andere filosofie, maar dat geldt voor alle teams. We zijn echter nog maar anderhalf jaar onderweg, er is nog ruimte voor verbetering. Deze bolides zijn ook gevoeliger voor veranderingen. Je kan met een kleine wijziging van een goede naar een slechte auto gaan. Dat is onvoorspelbaarder."

Aan Motorsport.com laat Sulayem weten dat de FIA en F1 het eens zijn naar lichtere auto's te willen. "Daar kijken we naar. Het is mogelijk en zou voor iedereen beter zijn", aldus de FIA-president. "Het gaat er om waarom we dit doen. We willen bereiken wat we beloven en dat is een reductie van de uitstoot met 80 procent. Misschien zijn we te optimistisch. Ons doel blijft echter dit te bereiken met een lichtere auto, een verbeterde interne verbrandingsmotor en batterij, minder brandstof en betere aerodynamica. Dat alles bij elkaar maakt een verschil. Als je één onderdeel wegneemt, dan bereiken we ons doel niet."

