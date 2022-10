Leclerc genoot van gevecht met Perez en Verstappen: "P3 is prima"

Charles Leclerc ving de wedstrijd vanwege een gridstraf als twaalfde aan. Kort na de start nestelde de Ferrari-coureur zich ergens rond de zevende positie, alvorens de safety car de baan opkwam door de schuiver van Valtteri Bottas. Deze kwam als geroepen voor Leclerc. Hierdoor kon de Monegask zich mengen in de strijd om een podiumplek en die leverde een aantal mooie gevechten op.

"Ik ben op zich wel tevreden, helemaal omdat ik als twaalfde startte", zegt Leclerc kort na het einde van de Grand Prix van de Verenigde Staten. "Het halen van het podium is een mooie prestatie, al was de race wel wat teleurstellend. Het tempo was er, maar de bandenslijtage begon andermaal een rol te spelen. Maar goed... het is niet slecht om van P12 naar P3 te rijden."

Interviewer David Coulthard merkt op dat Leclerc een rood gezicht heeft. Op de vraag of de Amerikaanse Grand Prix een van de zwaardere races op de kalender is, antwoordt Leclerc: "Ja, dat is die wel. Met name de eerste sector is zwaar. Er komen daar zoveel krachten op de nek te staan. Ook vocht ik door de bandenslijtage met mijn stuur, dat maakte het nog lastiger. Ik had echter wel mooie knokpartijen met Checo en Max. Het is zaak om te blijven werken, zodat we hen ook in de slotfase van een race kunnen aanvallen."

Video: Leclerc knokt met Verstappen in Austin