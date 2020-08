Leclerc valt voor de tweede keer uit: "We hadden twee problemen"

Leclerc was de race vertrokken vanaf P9 en lag op een tiende plek toen hij in ronde 37 opeens dwars op de baan stond. Hij was bij het insturen van de chicane hard over de kerb gegaan waardoor er een elektrisch probleem optrad die zijn motor deed afslaan.

De coureur van Ferrari dacht dat de race over was en maakte zijn veiligheidsgordels los om uit te stappen, maar juist op dat moment kwam zijn auto weer tot leven. Hij besloot de pitstraat in te rijden om zijn gordels weer aan te laten snoeren, maar eenmaal daar aangekomen werd zijn auto de garage ingeduwd om het elektrische probleem te onderzoeken. Vervolgens was het alsnog einde race voor de Monegask.

“Er waren twee problemen”, legde Leclerc na afloop uit. “Het eerste was dat de motor uitschakelde. Ik probeerde ‘m weer aan de praat te krijgen maar toen ik zag dat dat niet lukte, maakte ik mijn gordels los. Toen moest ik terug naar de pits voor mijn gordels.”

Leclerc reed op het moment van zijn uitvallen op de tiende plaats, was al naar binnen geweest en had zicht op meer. “We zaten er goed bij, onze eenstopsstrategie werkte goed. We hadden een prima eerste stint op de zachte band die tot het einde goed werkten, maar we hadden natuurlijk competitiever willen zijn. Ik heb wel het idee dat ik in vergelijking met vorig jaar een stap heb gemaakt in bandenmanagement. En de auto is tijdens de race ook makkelijker te hanteren. Het enige dat we nog moeten verbeteren is de algehele snelheid.”

Het momentje van Leclerc op de baan had tot een heel ander verloop van de wedstrijd kunnen leiden. De situatie werd nu opgelost met gele vlaggen, maar het had niet veel gescheeld of wedstrijdleider Michael Masi had de safety car naar buiten gestuurd. “Ik luisterde over de radio naar Charles en zijn communicatie met het team. We hielden de situatie uiteraard goed in de gaten en traden direct in contact met het team om te weten of ze zijn motor weer aan de praat konden krijgen. Het was nipt.”

Met medewerking van Luke Smith