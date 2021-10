Leclerc keurig vierde na “lastig” gokje met de afstelling

Vanwege een gridstraf voor Carlos Sainz is het zondag aan teamgenoot Charles Leclerc om vooraan de eer van Ferrari hoog te houden. De Italiaanse renstal besloot de gok te wagen en stelde de auto van de Monegask af voor een droge baan, al werd de kwalificatie zaterdag in koele omstandigheden op opdrogend asfalt verreden. Het maakte de kwalificatie extra lastig voor Leclerc, die in Q2 ook nog van de baan spinde in de laatste bocht. Mede dankzij een slipstream van Sainz bemachtigde Leclerc echter alsnog een plekje in Q3, waarin hij zijn Ferrari knap naar de vierde tijd stuurde. Het levert hem vanwege de gridstraf van Lewis Hamilton de derde startplek op voor de race, waarin er als het droog blijft dus volop kansen liggen voor de Ferrari-coureur.

“Ik wist dat het een lastige sessie ging worden voor ons, omdat we hadden gekozen voor een afstelling met weinig downforce voor de kwalificatie en de race van morgen”, vertelde Leclerc na afloop onder meer aan Motorsport.com. “Uiteindelijk denk ik dat het de juiste keuze is, maar het maakte het vandaag wel lastig.”

“Ik moet Carlos bedanken voor de slipstream in Q2. Anders was het denk ik een stuk lastiger geworden om in Q3 terecht te komen met dat verkeer in de laatste drie bochten.”

Kleine verschillen

Leclerc zat er in de kwalificatie goed bij met zijn Ferrari. Zo zat hij binnen vier tienden van snelste man Hamilton en was hij slechts 0,069 seconde trager dan de derde tijd van Max Verstappen. Op de vraag hoe het komt dat Ferrari zo snel is in Turkije moest Leclerc zelf ook het antwoord schuldig blijven: ‘Om eerlijk te zijn weet ik het niet zo goed. Het is sowieso een beetje raar, omdat alle teams uit de middenmoot het goed lijken te doen. We staan heel dicht bij pole, iedereen eigenlijk, dat is goed om te zien.”

Leclerc neemt morgen op de tweede startrij plaats achter Bottas en Verstappen, maar de Monegask kent zijn plek: "Ik zal met die twee voor mij niet al te veel risico’s gaan nemen", blikt Leclerc vooruit op de start. “In het kampioenschap zijn we niet met ze in gevecht. Daarnaast zijn de starts altijd vrij tricky, dus ik ga niet al te veel risico’s nemen.”

Voor Leclerc is het zondag vooral zaak om flink wat punten in te lopen op McLaren in de strijd om de derde plek bij de constructeurs. Zo zal Lando Norris ‘slechts’ als zevende vertrekken en zal Daniel Ricciardo zich net als Sainz een weg naar voren moeten zien te vechten na een mislukte kwalificatie van de Australiër. Leclerc hoopt op een podiumfinish, al zal het daarvoor in ieder geval wel droog moeten blijven: “Alles is mogelijk. Ik hoop op omstandigheden die beter waren dan vandaag voor de kwalificatie, dat zou geweldig zijn. Als het natter wordt, dan zouden we het wel eens lastig kunnen gaan krijgen met mijn afstelling, maar normaal gesproken blijft het droog morgen.”