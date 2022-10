Leclerc na crash tijdens VT2: "Gaat ons weekend niet dwarszitten"

Het Formule 1-weekend op Autodromo Hermanos Rodriguez begon nog goed voor Charles Leclerc met de tweede tijd in de eerste vrije training. Enkele uren later volgde tijdens de tweede oefensessie in Mexico een bandentest met het rubber voor 2023. De rondetijden in die sessie zeggen daardoor eigenlijk niks en dat geldt dus ook voor de zevende stek van de Monegask, die zichzelf en Ferrari echter geen dienst bewees door tijdens die bandentest stevig te crashen in de tweede sector. De achterzijde van de F1-75 raakte flink beschadigd en mogelijk zijn er ook motorcomponenten beschadigd geraakt. Desondanks verwacht Leclerc niet dat hij tegen een nieuwe gridstraf aan gaat lopen door de crash. "Ik denk niet dat dit alles ons weekend gaat compromitteren. Ik denk dat we na alle straffen uit het verleden nu wel genoeg onderdelen hebben, dus het zou geen probleem moeten zijn", liet hij na de vrijdagse actie in Mexico-Stad optekenen.

De dag van Leclerc eindigde door de crash in mineur, nadat ook de eerste training in Mexico niet volgens plan verliep. Desondanks concludeerde de Ferrari-coureur dat het gevoel in de auto naar behoren was tijdens de schaarse ronden die hij wel kon afleggen. "Het gevoel is eerlijk gezegd goed. We waren in VT1 best ongelukkig. Tijdens mijn out-lap had ik een lekke band, waardoor ik niet veel ronden kon rijden", legt hij uit. "Maar ik was blij met de auto tijdens de ronden die ik wel kon rijden. Tijdens VT2 was het hetzelfde tijdens de korte runs, daarna verloor ik de achterkant bij de start van een run met veel brandstof. Daardoor werd het aantal ronden flink beperkt, maar dat was mijn fout. Ik geloof erin dat het ons weekend niet gaat dwarszitten."

Zaterdag krijgt Leclerc tijdens de derde oefensessie in Mexico nog één kans om de auto helemaal naar wens af te stellen voor de kwalificatie en de race. Na de ronden die hij in VT2 reed, weet hij dat er nog wel wat veranderingen doorgevoerd moeten worden. Toch houdt Leclerc vertrouwen in een goed weekend. "We probeerden tijdens de tweede training iets met mijn auto waar ik niet bepaald blij mee was, waardoor ik me niet zo op mijn gemak voelde in de auto als tijdens VT1. Ik weet echter wat ik morgen moet doen, dus ik vertrouw erop dat de snelheid er zal zijn."

Stevige crash voor Leclerc tijdens VT2 GP van Mexico