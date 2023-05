Leclerc na crash in kwalificatie GP van Miami: “Onacceptabel”

Het Formule 1-weekend in Miami verloopt bij Charles Leclerc beslist niet van een leien dakje. De Monegask reed tijdens de tweede vrije training schade door bij de zevende bocht in de kunststof blokken te crashen. Aan het einde van de kwalificatie verloor hij op dezelfde plek opnieuw de controle over zijn Ferrari, waardoor hij voor de tweede keer dit weekend achterop een scooter moest stappen om terug naar de paddock te worden gebracht.

“Het is onacceptabel dat ik tot twee keer toe bij dezelfde bocht dezelfde fout heb gemaakt”, zegt Leclerc bij Sky Sports. “Ik ben erg teleurgesteld in mezelf. Ik kan op zoek gaan naar excuses, zoals dat het hard waaide en de afstelling van de auto erg tricky was. Maar ik heb mezelf in deze situatie gebracht. Ik wilde zelf graag met deze set-up rijden. Ik wist ook wel dat het tricky zou worden, maar ging er niettemin vanuit dat ik het maximale uit de auto kon halen in Q3.”

“Normaal gesproken ben ik daar sterk in”, vervolgt hij. “Ik realiseer me echter ook dat de reden waarom ik het vaak goed doe in Q3 is dat ik misschien wat meer risico neem dan de anderen. Maar dit keer was het te veel. Nogmaals, ik ben erg teleurgesteld in mezelf. Ik maakte deze fout op vrijdag ook. Dit mag niet gebeuren.” Of Leclerc te veel druk op zichzelf legt in Q3? “Dat denk ik niet. Want meestal levert het wel een goed resultaat op. Maar dit keer ging ik iets te ver.”

Leclerc had tijdens zijn eerste vliegende ronde aan het begin van Q3 een touché met de muur, waardoor hij na de eerste runs slechts zevende stond in de tijdenlijst. Doordat na zijn crash de rode vlag tevoorschijn kwam en de sessie niet meer werd hervat, sloot hij de kwalificatie ook als zevende af. Leclerc vindt het moeilijk om te voorspellen wat hij zondag voor elkaar kan krijgen vanaf P7. “Het weer zou weleens tricky kunnen worden”, refereert hij naar de regen die voorspeld wordt voor de wedstrijd op het Miami International Autodrome. “Ik hoop echter dat we een probleemloze race kunnen hebben en dat ik naar voren kan komen.” Een podiumplaats wordt lastig, denkt hij. “Aston Martin lijkt een sterke race pace te hebben. Ik heb geen idee waar we precies zullen eindigen, maar een podium zou een heel goed resultaat zijn, gezien onze race pace.”

Video: Charles Leclerc crasht in de kwalificatie voor de GP van Miami