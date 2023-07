Charles Leclerc begon als tweede aan de Grand Prix van Oostenrijk en kwam na 71 ronden ook op die positie aan de finish. De snelheid van de Monegask was zeker niet onaardig, iets wat vrijdag in de kwalificatie voor de Grand Prix ook al het geval was. De Scuderia werkte hard om nieuwe onderdelen klaar te hebben voor de race op de Red Bull Ring. Dat lukte en de upgrades pakten positief uit.

"Vrijdag en vandaag hebben we gemaximaliseerd", zegt Leclerc. "Zaterdag had ik de snelheid niet echt. Het is in ieder geval goed om weer op het podium te staan. De nieuwe onderdelen geven me een beter gevoel in dit soort omstandigheden, dus met betrekking tot de toekomst is dat positief. Het team heeft echt goed werk geleverd door eerder met de upgrades te komen, dat is echt goed. Maar er is natuurlijk nog wel een hoop werk te doen. Max en Checo waren echt heel snel."

De Ferrari-coureur kwam prima van zijn plek bij het doven van de rode lichten en probeerde het Verstappen bij de derde en vierde bocht moeilijk te maken. Logischerwijs wilde hij dolgraag de leiding pakken. "In vuile lucht hebben we het nogal moeilijk, dus ik was erop gebrand om die positie te verkrijgen", gaat hij verder. "We wisten natuurlijk dat het uiteindelijk lastig zou worden om Max achter ons te houden, gezien zijn race pace. Ik heb het geprobeerd, het was alleen niet genoeg. Het is in ieder geval fijn om weer op het podium te staan. Helemaal omdat de laatste paar races voor ons echt lastig waren geweest."

Volgende week staat alweer de volgende race op de Formule 1-kalender op het programma. De coureurs mogen dan hun kunsten gaan vertonen op het iconische circuit van Silverstone voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Leclerc geeft toe dat Silverstone een van zijn favoriete circuits is en heeft goede hoop. "Op Silverstone hebben we altijd mooie resultaten behaald. Hopelijk kunnen we voordeel halen uit de nieuwe onderdelen en Red Bull meer uitdagen", besluit hij.

Video: Leclerc probeert Verstappen aan te vallen in de eerste ronde