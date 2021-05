Charles Leclerc liet vrijdagmiddag in de tweede vrije training een derde tijd noteren, waarmee hij namens Ferrari de achtervolging op Mercedes leidde. Volgens Leclerc komt de veelbelovende start vooral omdat hij het raceweekend in Spanje anders opbouwt

“Na Portimao heb ik mijn aanpak een beetje aangepast”, onthult de tweevoudig Grand Prix-winnaar. “Ik doe het nu iets meer stap voor stap en ik rij een stuk beter. Ik voel me gewoon beter in de auto. Ik hoop dan ook dat we kunnen voortborduren op die sterke eerste dag, dat zal vooral op deze baan namelijk erg belangrijk worden in de kwalificatie. Ik denk dat we wel weten waar het nog beter moet. We zullen zien of we de punten waar we nog mee worstelen nu ook kunnen verbeteren.”

Leclerc zocht een week geleden in Portimao meteen de limieten van de auto op, maar dat brak hem uiteindelijk op in de kwalificatie, waar hij onder andere zijn meerdere moest erkennen in teamgenoot Carlos Sainz: “Na ieder weekend analyseer ik alles om te kijken waar ik nog beter kan. Wanneer je dat doet na een weekend als Portimao, waar ik op de race na een erg slecht weekend had, realiseer je je nog meer wat je verkeerd doet. Ik wist wat ik moest doen, dat is altijd het makkelijke gedeelte. Je weet waar je jezelf moet verbeteren. Maar het is vervolgens best lastig om dat op de baan ook tot uitvoering te brengen. Hier is me dat best aardig gelukt, dus ik ben blij.”

Progressie

Het circuit van Barcelona wordt door velen als een echte graadmeter gezien voor de onderlinge verhoudingen in de Formule 1. Het feit dat Ferrari er vrijdag zo goed voor stond is dan ook erg bemoedigend: “Vorig jaar hadden we het best lastig, maar dit jaar voelt de auto gewoon een stuk beter. Dat is geweldig", vervolgt Leclerc. "Het is vooral een opsteker voor het hele team in de fabriek, dat hard blijft werken maar nu ook ziet hoeveel vooruitgang we hebben geboekt ten opzichte van vorig jaar. Dat motiveert iedereen, dus het voelt goed in de auto. Hopelijk wordt de zaterdag ook een mooie dag.”