Vettel stuurde Leclerc opbeurend berichtje na DNF in Frankrijk

De Ferrari F1-coureur startte afgelopen zondag van pole-position en leek de wedstrijd op Paul Ricard te controleren tot het moment dat hij bij de elfde bocht iets te wijd uitkwam en van de baan spinde, waarna hij in de baanafzetting eindigde. Terug in de paddock biechtte Charles Leclerc op dat hij zelf een fout had gemaakt en maakte duidelijk dat hij maar al te goed doorhad hoe duur die fout dit jaar kan zijn. Gevraagd naar zijn mooiste herinnering aan Sebastian Vettel, die donderdag bekendmaakte na dit seizoen afscheid te nemen van de Formule 1 laat de nummer twee in het WK weten dat hij vaak berichtjes van de Duitser ontvangt, waaronder ook afgelopen zondag, nadat hij vanuit leidende positie was uitgevallen.

“Er zijn heel veel momenten”, begint Leclerc zijn antwoord tegenover onder andere Motorsport.com. “Het is zeker geen moment op het circuit. Ik denk dat het vooral de momenten in de fabriek zijn en de wijze waarop onze relatie zich gedurende de jaren heeft ontwikkeld. Toen ik hier net kwam, was ik heel erg onder de indruk van hem en kwam misschien wat raar op hem over omdat ik verlegen was en niet goed wist wat ik moest zeggen wanneer ik bij hem in de buurt was. Maar hij is een vriend geworden en stuurt met ook altijd berichten. Dat deed hij ook na wat er zondag was gebeurd. Hij probeert me altijd een beter gevoel te geven wanneer ik het even moeilijk heb. Ik ben behoorlijk gegroeid sinds ik hem voor het eerst heb ontmoet.”

“Het is treurig”, zegt hij verder over het aanstaande vertrek van de viervoudig kampioen. “Zo kijk ik er tenminste naar. Hij zal zelf waarschijnlijk erg uitkijken naar wat hem te wachten staat. Het zal in het begin wel even wennen zijn om Seb niet meer in de paddock te zien. Ik heb erg veel geleerd van de periode dat we teamgenoten waren. Hij is altijd superaardig naar me geweest. Ik zal Seb zeker missen. Ik wens hem het beste toe en weet zeker dat hij andere dingen gaat vinden die hem op een andere manier gelukkig zullen maken.”

Leclerc aast op zege in Hongarije

Gevraagd hoe hij de crash van afgelopen zondag achter zich heeft gelaten, antwoordt Leclerc: “Nou, ik heb geen keus. Ik kan erover blijven inzitten, maar dat zal me niet helpen. Ik moet het gewoon achter me laten en honderd procent focussen op dit weekend en het doen van een zo goed mogelijke job hier. Ik zal proberen de race te winnen.” Er werd gesuggereerd dat Leclerc op Paul Ricard verrast werd door een windvlaag, maar de Monegask wil daar zelf niets van weten. “Ik heb er echt een hekel aan om te zeggen dat het de wind of een vogel was die de crash veroorzaakte. Ik ben uiteindelijk degene die de auto bestuurt en die de fout heeft gemaakt. Ja, de condities zijn elke ronde weer een beetje anders, maar dat is voor iedereen hetzelfde. Natuurlijk is het iets lastiger als je op de limiet rijdt, maar ik denk dat iedereen wel op de limiet zit.”

In hoeverre hij vertrouwen heeft in een zege op de Hungaroring, laat Leclerc weten: “Ik denk dat we een goede auto hebben. Paul Ricard en Boedapest zijn circuits waar ik in het verleden iets meer moeite mee had. Maar dat was met Australië ook altijd zo en daar had ik dit jaar een geweldig weekend. Dus ik hoop dat ik ook op dit circuit het tij kan keren.”