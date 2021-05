De starts zijn voor Sainz een lastig punt gebleken in zijn eerste optredens voor Ferrari. De afgelopen jaren stond hij bij McLaren nog bekend als iemand die goed aan de races begon, maar in het scharlakenrood heeft hij daar nog iets meer moeite mee. In Bahrein verloor de Spanjaard posities, om vervolgens op Imola en Portimao posities te winnen bij de start. In Barcelona verliep de start weer minder voor Sainz, die Daniel Ricciardo en Sergio Perez voorbij zag komen en vervolgens niet in staat bleek om beide heren weer te passeren. Daardoor zat er aan de finish niet meer in dan de zevende plek, drie plaatsen en twintig seconden achter teamgenoot Charles Leclerc.

Sainz is zich ervan bewust dat de starts beter kunnen en dus is hij met het team bezig om meer vertrouwen te krijgen in het startsysteem. “Ik heb met mijn engineers een beetje geanalyseerd om te begrijpen wat ik beter had kunnen doen. Het is duidelijk dat ik nog iets beter moet worden en iets meer vertrouwen moet krijgen met het startsysteem, de manier waarop we opereren om de perfecte start en de perfecte eerste honderd meter te krijgen”, vertelde hij na afloop van zijn thuisrace op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Sainz weet overigens dat hij de afgelopen race niet alleen iets miste in de startprocedure. “Deze keer [in Spanje] was dat denk ik niet de grootste beperking, maar juist de positionering, het in en uit de slipstream gaan en daarna vastzitten achter [Esteban] Ocon bij het insturen van bocht 1. Daardoor verloor ik behoorlijk wat posities aan de auto’s die de buitenkant kozen.”

De gehele startprocedure kan dus een tandje beter bij Sainz, maar de 26-jarige coureur weet ook dat hij het zichzelf makkelijker kan maken door een betere kwalificatie af te werken. “Het is een combinatie van factoren om dat perfecte resultaat te krijgen zoals Charles had. Ten eerste moet je het hele weekend samen laten komen met een goede kwalificatie en een goede ronde in Q3 om verder naar voren te starten. Dan was het geen probleem geweest met de start. Bij McLaren was ik erg goed in het hele weekend samen laten komen en dat is wat ik moet blijven verbeteren in de komende races met dit team, zodat ik op het hoogst mogelijke niveau blijf presteren.”