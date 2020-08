Sainz ziet terugkeer in punten als ‘opluchting’ na puntloze reeks

Vanaf de zevende startpositie had Carlos Sainz in Spanje een sterke race. Op weg naar de zesde positie ging de Spanjaard voorbij aan Alexander Albon, die direct voor hem startte. Sainz eindigde in de voorgaande twee races op de dertiende positie, nadat hij in de Britse GP in de voorlaatste ronde een lekke band opliep en daarna koelingsproblemen had tijdens de 70th Anniversary GP. Dat laatste probleem werd eindelijk opgelost door op vrijdagavond in Spanje een motorwissel door te voeren, een race eerder dan oorspronkelijk gepland.

Sainz sprak na de race over een ‘goede middag’, waarop hij acht punten scoorde. “Het is eindelijk een beetje verlichting na zo’n lange run met pech. Ik denk dat het een race is waarmee we vertrouwen tanken door de strategie juist te hebben, de pitstops goed te doen. Ik wil ook het hele team bedanken, want een motorwissel maakt natuurlijk ook wel wat verschil. Vandaag konden we zelfs het gevecht een beetje aangaan met Racing Point, wat een beetje verrassend is omdat ze heel snel zijn. Aan het eind van de race zaten we ze bijna dwars met de rondetijden die we reden. Daar ben ik blij mee, dus hiermee doen we vertrouwen op.”

McLaren-teambaas Andreas Seidl is van mening dat het team het niet beter had kunnen doen met Sainz, en ook hij constateerde dat het gat met Racing Point klein is. “We hebben echt gemaximaliseerd”, zei de Duitser. “Een Red Bull verslaan was iets wat we hier niet hadden kunnen verwachten, ook niet na de vrijdag, dus ik ben heel blij dat we gisteren in de kwalificatie konden laten zien dat we het vierde team zijn. Ook in de race vandaag waren we duidelijk het vierde team, en zaten we niet ver van Racing Point. Dat is bemoedigend en laat zien dat we een goede stap vooruit hebben gezet met de auto – zelfs op een circuit waarvan we weten dat we wat achterstand hebben ten opzichte van de auto’s om ons heen, vooral op lage snelheid.”

Sainz was op zijn beurt weer tevreden over de strategie met twee stops, die hem van softs naar softs naar mediums bracht. “We wilden in de aanval gaan, maar het was duidelijk dat de harde band niet werkt op onze auto. Dus we moesten naar softs gaan, omdat we de mediums wilden bewaren tot het einde. We gingen van soft naar soft en we konden aanvallen, waardoor we tegen het einde van de stint een prima snelheid hadden. Daarna reed ik een goede laatste stint. Het was jammer dat ik acht ronden voor het einde werd gelapt door Verstappen. Daardoor verloor ik twee tot drie seconden, wat mij de positie van Checo gekost heeft.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper