Sainz: Heb in Miami de prijs betaald voor eerdere uitvalbeurten

Carlos Sainz verloor aan het begin van de race zijn tweede plek aan Max Verstappen, maar reed daarna tot halfweg de race comfortabel op de derde plek. Van buitenaf leek het alsof Sainz moeite had met de balans op de hardste compound, maar zelf verklaarde hij na afloop dat het ging om zijn fysieke gesteldheid. Na een klap in de vrijdagse training op het nieuwe circuit, was hij ook niet helemaal fit na vroege uitvalbeurten in Melbourne en Imola. Zo reed Sainz voor het eerst sinds de GP van Saudi-Arabië weer een volledige Grand Prix-afstand.

“Er waren geen problemen met de balans”, zegt Sainz op de vraag hoe het in Miami ging. “Het was lastig een goede balans te vinden, we konden Max en de Red Bull niet bijhouden. Maar ik voelde me persoonlijk niet 100 procent aan het eind van de stint op mediums. In de laatste vijf ronden werd ik moe, ik voelde mijn nek en ik kon ook niet meer 100 procent pushen na de crash van vrijdag. Ik zal het niet opvoeren als excuus, misschien komt het ook omdat ik de laatste twee races niet uitgereden heb. Dat heeft invloed op de nek en het lichaam in deze F1-wagens. Ik heb een volle maand geen volledige raceafstand gereden. Dat, in combinatie met de crash op vrijdag, heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat ik niet helemaal kon pushen tot de safety car.”

Race uitrijden was "hard nodig"

Hoewel Sainz dus niet helemaal okselfris was tijdens de race, is het belangrijk dat hij de finishvlag weer eens gezien heeft. “Het is niet echt een opluchting, maar wel hard nodig”, gaat de Madrileen verder. “Ik denk dat ik een volledige afstand moest rijden om het lijf weer in vorm te krijgen, maar ook om aan de banden en de auto te wennen met veel brandstof. Ik maakte een paar fouten tijdens de race, alleen al omdat ik mezelf aan het testen was. Het is belangrijk dat we een volledige race gereden hebben. Op bepaalde momenten was ik vrij snel en ook de gevechten, het gevoel in duel met Checo, je weet wat je moet doen met de batterij en de banden. Ik heb ervan geleerd en weet wat ik in de toekomst moet doen.”