Na een desastreus verlopen 2020 werd de wederopstanding van Ferrari in Monaco kracht bijgezet met razendsnelle rondetijden van de rode bolides. Charles Leclerc en Carlos Sainz stonden donderdag na de eerste trainingsdag samen bovenaan de tijdenlijsten, waarna op zaterdag dankzij Leclerc ook de pole-position naar de Scuderia ging. Een crash van diezelfde Leclerc markeerde echter ook het begin van het nodige drama voor de Italiaanse renstal. Door de schade aan zijn Ferrari moest de Monegask namelijk vrezen voor een gridstraf, terwijl teamgenoot Sainz zijn snelle ronde niet kon afmaken en daardoor genoegen moest nemen met de vierde startplek.

De schade aan de auto van Leclerc bleek aanvankelijk mee te vallen, totdat de coureur zondag op weg naar de grid toch problemen kreeg met de aandrijving. Het drama was compleet toen bleek dat de schade dermate groot was dat Leclerc niet eens kon deelnemen aan de race. De hoop van Ferrari rustte vervolgens op de schouders van Sainz, die achter racewinnaar Max Verstappen zijn eerste podium in dienst van de Italianen scoorde.

“Dit is een goed resultaat. Als je me voor het weekend had verteld dat ik tweede zou worden had ik er zeker voor getekend”, sprak Sainz direct na afloop van de race. De Spanjaard kon echter niet ontkennen dat hij een bittere nasmaak had overgehouden aan het weekend. “Het zijn gewoon alle omstandigheden eromheen met Charles op pole, terwijl ik in de kwalificatie een goede ronde moest afbreken. Het klinkt misschien niet zoals het had moeten zijn.”

“Ik weet zeker dat als ik later terugkijk op dit weekend, ik heel blij en trots kan zijn op dit weekend. Ik vind ook dat Ferrari, als team, trots mag zijn op deze auto en de stap die ze dit jaar hebben gezet.”

Sainz houdt eer Ferrari hoog

Sainz kon aan de finish onder andere rekenen op de felicitaties van Leclerc, die zich een sportieve teamgenoot toonde door ondanks de teleurstelling wel nog de podiumceremonie bij te wonen. Sainz moest toegeven dat het wegvallen van zijn stalgenoot voor de start ook impact had op zijn race: “Als je ziet dat de andere auto niet van pole start, komt alle druk om nog iets van het weekend te maken opeens op jouw schouders te liggen. Je wilt het team dan op zijn minst een podium geven.”

“Het kwam uiteindelijk allemaal aan op de start en daarna op de pitstop. Rondom de bandenwissel was er een hoop verkeer, maar we wisten de achterliggers snel in te halen. Natuurlijk was er ook nog die [mislukte] pitstop van Valtteri, maar zelfs zonder zijn problemen voelde ik me goed in de auto vandaag. Ik vond dat het team op zijn minst een podium had verdiend dit weekend.”