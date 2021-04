Het F1-seizoen 2021 is twee races oud en in beide kwalificaties heeft Sainz het vooralsnog moeten afleggen tegen Leclerc. Daar waar de van McLaren overgekomen coureur in Bahrein Q3 nog bereikte, bleef hij in Imola steken op de elfde startpositie. Leclerc startte in beide races vanaf de vierde positie, waarmee hij zijn goede kwalificatievorm van 2019 en 2020 een vervolg wist te geven. Sainz vindt het dan ook geen schande dat de Monegask twee keer de sterkere was op zaterdag. “Ik weet dat hij een kwalificatie-expert is. En vooral in de Ferrari lijkt hij zich echt thuis te voelen en precies te weten wat hij van de auto kan verwachten in de condities van Q2 en Q3, als er veel grip is. Daarin is hij een expert en hij is een heel, heel goede coureur”, analyseerde hij.

Toch weet Sainz ook dat het verschil groter is dan het lijkt, puur doordat hij er nog niet helemaal in slaagt om in de Ferrari SF21 drie goede sectoren achter elkaar te rijden. “Tegelijkertijd heb ik tijdens deze eerste twee races gezien dat ik eigenlijk in geen enkele bocht langzamer ben dan hij. Dus ik weet dat ik erbij kan staan, als ik een goede ronde aan elkaar rijg”, luidt de conclusie. “Nu is het zaak om mij te focussen op het aaneenrijgen van de ronden, kijken naar wat hij doet en wat ik kan doen om een ideale ronde te rijden. Misschien heb ik alleen wat meer tijd en ervaring nodig. Dus laten we afwachten, maar ik raak bemoedigd door wat ik op de data zie. Voor mij is het dus een kwestie van tijd.”

Kerbs aandachtspunt op Imola

De afgelopen twee seizoenen reed Sainz nog bij McLaren, waarmee hij in beide jaren op de zesde plaats eindigde in het kampioenschap. Evenals de overige coureurs die deze winter van team wisselden lijkt hij nu echter nog wat tijd nodig te hebben om helemaal te wennen aan het nieuwe materiaal. In het geval van de 26-jarige Spanjaard geldt vooral dat hij voor zijn gevoel tijd verliest bij enkele specifieke zaken, zoals de auto op de juiste manier over de kerbs sturen. Dat kwam vooral tot uiting tijdens de kwalificatie op Imola, stelt Sainz.

“Misschien kwam het door het rijden op en de reactie van de auto op de kerbstones, afhankelijk van de hoek waarmee ik de bochtaansnijd. Een aantal keren werd ik verrast in de chicanes, misschien omdat ik de kerb met een andere hoek raakte en daardoor uit positie raakte”, zei Sainz. “Na deze kerbstones komen lange rechte stukken en daar miste ik een tot twee tienden. Eigenlijk draait het erom dat je weet hoe de auto reageert op welke hoek en dat je heel precies bent met de hoek waarmee je de kerbs aanvalt, zodat ik op het volgende rechte stuk niet die anderhalve tiende verlies die ik net heb goedgemaakt. Ik weet redelijk zeker dat de rondetijd daar te vinden is en hoe ik dat eruit kan halen.”