Carey: F1 mikt op roterende kalender met 24 races

De Formule 1 stelde eerder deze maand een kalender voor het seizoen 2021 voor met maar liefst 23 Grands Prix, waaronder een nieuwe race in Saudi-Arabië. Het recordaantal raceweekends kan bij teams op weinig begrip rekenen omdat dat een zware last is voor de rondreizende crews. Maar als het aan de Formule 1 ligt, komt er nog een extra afspraak bij in de komende jaren. "Als we verder vooruit kijken dan 2021 dan zijn we heel tevreden met het enthousiasme van circuits rond de wereld om de Formule 1 te ontvangen", vertelde Carey in een speech aan investeerders. "Veel locaties waar we dit jaar hebben geracet hebben interesse getoond in nieuwe races en ook andere landen hebben meer interesse getoond dan ooit. We verwachten dat we de komende jaren naar een kalender met 24 races gaan en we zullen wellicht enkele races roteren om nieuwe partners te kunnen ontvangen. Die zullen wel beperkt zijn omdat onze bestaande partners onze prioriteit blijven."

Carey, die in januari een stap opzij zet en wordt opgevolgd door ex-Ferrari-man Stefano Domenicali, heeft er goede hoop op dat de Formule 1 in 2021 weer een normaler seizoen zal kunnen afwerken ondanks COVID-19. "We zijn evenementen voor 2021 aan het plannen met fans, die een ervaring zullen krijgen die zo normaal mogelijk zal zijn", aldus Carey. "We zullen ook kijken of we de Paddock Club terug kunnen brengen, daar hebben we grootse plannen mee die dit jaar werden uitgesteld. We hebben bewezen dat we veilig kunnen racen en onze races kunnen organiseren. We hebben onze relatie met de promotors niet alleen behouden, maar ook versterkt. Zij zien steeds meer de noodzaak in om weer verder te gaan en het virus te managen. Veel organisaties willen ons evenement gebruiken als platform om de wereld te tonen dat ze weer verder gaan."

"In 2022 komen er dan weer nieuwe wagens en reglementen om de competitie en actie op het circuit een boost te geven en komt er een gezonder businessmodel om de sport aantrekkelijker te maken. We hebben natuurlijk geen glazen bol wat het virus betreft, dus we zullen voorbereid zijn op het onbekende."

