Burgemeester: GP Italië gaat door, F1-contract Monza jaar verlengd

Beide berichten komen niet als een verrassing. Zo wist Motorsport.com met de herziene kalender - die morgen (dinsdag) officieel wordt bekendgemaakt - al te melden dat Italië de initiële plek van 6 september op de nieuwe planning behoudt. "Eergisteren kreeg ik een telefoontje van ACI-president Angelo Sticchi Damiani die bevestigde dat de Grand Prix van Italië doorgaat op 6 september", valt op de Facebookpagina van burgemeester Dario Allevi te lezen.

"Terwijl veel circuits hebben moeten opgeven vanwege de omstandigheden en de gezondheidssituatie, zal Monza er - zij het achter gesloten deuren - wel weer bij zijn." Het gaat om een race zonder fans, maar de symboliek van het evenement is groot. Italië behoort immers tot de zwaarst getroffen landen van Europa en Monza lag zelfs lange tijd in de vuurlinie. "Maar voor de tweede dag op rij zijn er in onze stad geen nieuwe infecties te melden ten opzichte van de dag ervoor", gaat het volgens de burgemeester de goede kant op.

Die laatste woorden hebben ook betrekking op de F1-toekomst van Monza. In september tekenden afgevaardigden van het circuit al een deal die F1-racerij tot en met 2024 garandeert, maar inmiddels is dat contract opengebroken en verlengd tot en met 2025. "Verder heeft de Formule 1 besloten om het contract met onze autodromo voor één jaar extra te verlengen; de bolides blijven dus minimaal tot en met 2025 actief op onze snelheidstempel."

