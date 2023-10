Bridgestone wilde banden met geavanceerde technologie in F1 introduceren

Dinsdag werd bekend dat Pirelli tot en met 2027 de Formule 1 van banden gaat voorzien, met een optie voor een extra jaar. De Italiaanse fabrikant troeft daarmee het Japanse Bridgestone af. Het is opmerkelijk dat laatstgenoemde fabrikant niks van zich heeft laten horen tijdens het hele biedingsproces. Nu bekend is dat zij achter het net hebben gevist, komen de Japanners met een verklaring waarin staat dat zij een nieuwe band wilden introduceren.

"Hoewel Bridgestone deze keer niet F1 mag ondersteunen, hebben we positieve geluiden vanuit de FIA en de FOG (Formula One Group) ontvangen", vertelt Shuichi Ishibashi, Global CEO van de fabrikant. "Het heeft de waarde van de geavanceerde technologie, ontwikkeld door Bridgestone, bevestigd. Zo hebben we een band ontwikkeld die aangepast kan worden aan de raceomstandigheden." Die woorden passen goed bij wat er in het naar buiten gebrachte statement staat, waarin ook gehint wordt op een innovatieve band. "Bridgestone heeft eerlijk en continu gecommuniceerd met de FIA en FOG over de volgende periode voor het leveren van banden voor F1 en hebben innovatieve en duurzame initiatieven voorgesteld."

Ishbashi verklaart dat Bridgestone niet bij de pakken neer gaat zitten nu zij geen bandenleverancier worden in de koningsklasse van de autosport. "We gaan met passie door om onze technologie en innovaties op het platform motorsport te laten zien. We willen de duurzame doelen die de globale motorsport wil nastreven ondersteunen", aldus de Japanse topman. Voor Bridgestone is ook duidelijk dat de afwijzing niet betekent dat zij de motorsport vaarwel gaan zeggen. "Nu Bridgestone viert dat we zestig jaar in de motorsport actief zijn, blijft het bedrijf de duurzame groei van de wereldwijde sport ondersteunen."

Mogelijkheden herintrede

Het is overigens niet ondenkbaar dat de fabrikant over een aantal jaar toch zijn herintrede in de Formule 1 doet. Pirelli lijkt aan haar laatste contract te beginnen, dat tot en met 2027 loopt en een optie voor nog een jaar met zich meedraagt. Volgens ingewijden is de Italiaanse fabrikant tevreden met de behaalde marketingdoelen en heeft het de technologische ambities bereikt, waardoor het niet aannemelijk is dat zij na de periode gaan verlengen. Mocht Bridgestone na die tijd nog geïnteresseerd zijn, dan is het goed mogelijk dat zij de kans krijgen om de F1-teams van banden te voorzien.