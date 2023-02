De regerend wereldkampioen maakte vrijdag een ontspannen indruk in zijn eerste mediasessie voor aanvang van het nieuwe seizoen. Even daarvoor had Red Bull een nagenoeg ongewijzigde kleurstelling op een showauto getoond tijdens een presentatie in New York. In gesprek met de schrijvende pers kwamen onder meer de uitspraken van Helmut Marko aan bod over de simulator die Verstappen in zijn vliegtuig zou laten bouwen. "Hij heeft dus zelfs zijn privévliegtuig laten ombouwen, zodat hij in de lucht kan simracen. Dat is goed. Max heeft deze afleiding nodig. Het heeft in ieder geval geen invloed gehad op zijn twee wereldtitels", liet de Oostenrijker recent aan Sport1 weten.

Vrijdag kwam Verstappen in gesprek met de schrijvende pers terug op de uitspraken van de Oostenrijker. “Helmut heeft het gezegd, maar dat heeft hij verkeerd begrepen”, zegt Verstappen met een glimlach. “Ik sprak vorig jaar met hem en ik bouw een nieuw motorhome waarmee ik naar de Europese F1-races kan reizen en daar wil ik eentje in hebben. Dan kan ik actief blijven als ik klaar ben met mijn werk. Het is mijn hobby en het houdt me scherp. Dat heeft hij verkeerd begrepen en hij zei vliegtuig. Eentje installeren in mijn vliegtuig zou veel gedoe opleveren.”

Verstappen stapt ook graag in de simulator van Red Bull Racing om het ontwikkelingswerk te doen voor de nieuwe auto. De Limburger benadrukte vrijdag dat het hem niet zozeer gaat om de werklast die hij zelf wil dragen. “Ik doe het simwerk graag omdat mensen van het team anders mijn feedback niet kennen”, zegt Verstappen. Red Bull beschikt dit seizoen over Daniel Ricciardo, die naast de Nederlandse simmer Rudy van Buren een bulk van het werk op zich neemt. “Het is belangrijk om veel verschillende rijders in de sim te hebben”, weet Verstappen. “Daniel is niet de enige. We hebben Rudy van Buren ook, [Sebastien] Buemi zit er nog bij. Zij moeten ook begrijpen hoe wij in de auto rijden en met die feedback kunnen ze hun rol beter invullen als er nieuwe onderdelen komen. Die worden eerst in de sim getest en dan weten we of het werkt. Daarom is het belangrijk dat ook de vaste coureurs regelmatig tijd doorbrengen in de sim.”

