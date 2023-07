Met de opgelopen schade kon Valtteri Bottas het eerste gedeelte van de race niet aanhaken bij de strijd om punten. "Ik verloor een onderdeel van de voorvleugel, waarschijnlijk een stuk endplate. Ik kon zelf niet zien wat er losschoot. Wel merkte ik veel onderstuur, waardoor er veel tijd verloren ging." Volgens de Finse coureur verloor hij in zijn beschadigde Alfa Romeo een halve seconde per ronde. "Daarbij sleten de voorbanden door het onderstuur sneller. Die hadden het zwaar te verduren." Na de herziening van de uitslag staat de 33-jarige coureur als vijftiende in de boeken.

De tienvoudig Grand Prix-winnaar kreeg, in tegenstelling tot vele andere coureurs, geen straf voor het overschrijden van de track limits. De Fin is wel van mening dat er wat moet veranderen om volgend jaar de hoeveelheid straffen te verminderen. "Wanneer we echt op de limiet rijden is het heel lastig om te zien wanneer je over de lijn gaat. Het is duidelijker als er bijvoorbeeld een stuk glad kunstgras ligt, of een grindbak."

Voor de volgende race in Silverstone staat er een pakket aan updates gepland voor Alfa Romeo. Bottas is blij dat de updates komen. "Veel teams hebben hier in Oostenrijk updates meegenomen. Wij hebben dat niet gedaan. Doordat de marges zo klein zijn staan we verder naar achteren. We hebben de nieuwe updates dan ook hard nodig." Met negen punten staat Alfa Romeo bij de constructeurs op de achtste positie. Daarmee houden ze Williams en AlphaTauri achter zich.