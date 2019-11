Bottas herstelt van ziekte tijdens GP-weekend Abu Dhabi

Bottas stond sowieso al voor een moeilijk slotakkoord in Abu Dhabi door een gridstraf voor een nieuwe motor. De Fin start zondag vanaf de laatste plaats. Bovendien kwam Bottas ziek in de Golfstaat aan. "Ik voel me al beter dan de voorbije dagen, maar ik ben al sinds maandag vrij ziek", stelde een zichtbaar belabberde Bottas tijdens zijn persconferentie. "Toen ik naar hier afreisde werd het alleen maar erger. In de auto maakt het gelukkig niet veel uit. De adrenaline doet zijn werk en je voelt je normaal."

Bottas was vrijdag in beide trainingen de snelste van het pak, maar had in de kwalificatie geen antwoord op de extra snelheid van teamgenoot Lewis Hamilton. Niet dat het veel uitmaakt, maar Bottas had natuurlijk graag zijn seizoen met een louter symbolische pole afgesloten. "De ronde was oké, maar ik denk dat Lewis nog altijd wat te snel was. We zijn een andere richting uitgegaan tijdens de kwalificatie met de set-up van de wagen. Ik voelde me vrijdag meer op mijn gemak in de wagen, maar ik dacht natuurlijk enkel aan de race aangezien ik als laatste zal vertrekken."

Met een Mercedes is een inhaalrace van de twintigste naar de zesde plaats zowat het minimum. Volgens Bottas zit er wellicht zelfs meer in. "Alles is altijd mogelijk. Ik ga me morgen zeker geen limieten stellen. We gaan er met een goede strijdlust in en zullen elke kans grijpen. We hebben dit jaar al enkele gekke races gezien, kijk maar naar Brazilië twee weken geleden. Alles is dus mogelijk. Ik kijk ernaar uit om die kansen te grijpen en lol te hebben in de wagen."

Met medewerking van Scott Mitchell