Voormalig Force India-baas Fernley neemt FIA-rol Domenicali over

Fernley vervangt Stefano Domenicali, die volgende maand aan zijn nieuwe functie als voorzitter en CEO van de Formule 1-organisatie begint. Fernley heeft een enorme dosis ervaring in de formulewagenracerij. In de jaren ’80 was hij al betrokken bij het F1-project van Ensign en was actief in de IndyCars. Toen zijn goede vriend Vijay Mallya eind 2007 het Spyker Formule 1-team kocht en omdoopte tot Force India, werd Fernley aangesteld als een van de leidende figuren. Hij vertrok in de zomer van 2018, toen het team failliet ging en werd overgenomen door Lawrence Stroll onder de naam Racing Point. Afgelopen jaar was hij kort betrokken bij het IndyCar-programma van McLaren. Dat eindigde in mineur toen Fernando Alonso zich niet kwalificeerde voor de Indy 500.

De rol als hoofd van de Single-seater Commission van de FIA werd eerder al bekleed door Gerhard Berger, waarna Domenicali het stokje overnam. Fernley gaat de rol vanaf januari 2021 bekleden. “Ik treed in de voetsporen van twee zeer goede voorgangers: Gerhard en Stefano”, zei Fernley in gesprek met Motorsport.com. “Ik heb veel werk te verzetten om hun prestaties te evenaren. Het zal me wat maanden kosten voordat ik alles onder de knie heb. Hopelijk kunnen we het goede werk dat zij verzet hebben voortzetten en nog wat meer progressie boeken.”

In deze rol zal de 62-jarige Brit zich vooral bezighouden met de ontwikkeling van de lagere formuleklassen die de FIA organiseert. De meeste aandacht zal uitgaan naar de ladder Formule 4-Formule 3-Formule 2. Zo zal hij zich onder meer hard maken voor betaalbare kampioenschappen en is hij verantwoordelijk voor de verdeling van de superlicentiepunten.