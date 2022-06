Bittere pil voor Mick Schumacher: “Snelheid voor P5”

De laatste tijd staat Mick Schumacher aardig onder druk. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael komt regelmatig tekort ten opzichte van teamgenoot Kevin Magnussen. Bovendien heeft hij zijn werkgever Haas al flink wat schade bezorgd met crashes en incidenten. In de natte kwalificatie op het voor hem onbekende Circuit Gilles Villeneuve in Canada liet hij eindelijk weer eens zijn talent zien. De Duitser kwalificeerde zich knap als zesde. Op zondagmiddag hoopte hij die uitgangspositie om te zetten in de eerste punten uit zijn F1-carrière. Zo ver kwam het niet: in ronde 20 viel hij vanaf de zevende stek uit.

“Dit is natuurlijk geen prettig gevoel, want we hadden de snelheid om te strijden om de vijfde plek”, blikt Schumacher teleurgesteld terug. “Het is altijd lastig om dit soort dingen te accepteren. Wanneer je in de punten rijdt, is het nog moeilijker om de auto langs de kant te parkeren.” De MGU-K of MGU-H van de Haas zorgde voor de DNF: “Een van die onderdelen is compleet kapot. Dat veroorzaakte deze abrupte uitvalbeurt. We moesten meteen stoppen, anders was er nog meer kapot gegaan. Het is natuurlijk zeer frustrerend, maar dit soort dingen gebeurt in de Formule 1. We moeten deze bittere pil slikken.”

Ondanks het onbevredigende resultaat neemt Schumacher veel positieve punten mee uit Canada: “We hebben al bewezen dat we een auto hebben om punten mee te scoren. Het had in Montreal kunnen lukken. We weten dat we de snelheid hebben. We hebben wat moeilijke races achter de rug. Daarom was het fijn om een goede kwalificatie en een goede racesnelheid te hebben. We hebben geen updates meegenomen en de auto is in basis nog hetzelfde als bij de start van het seizoen. Desondanks presteren we goed. Dat is natuurlijk positief.”

Video: Mick Schumacher valt vanuit kansrijke positie uit in GP van Canada