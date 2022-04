Bijzondere ode aan Ayrton Senna te zien bij GP van Emilia-Romagna

De ene kant van de auto is voorzien van drie iconische livery’s waarmee Ayrton Senna in de Formule 1 heeft gereden. De neus is gehuld in het rood en wit van Marlboro McLaren, het middelste gedeelte van de wagen bevat de kleuren van Rothmans Williams en het achterste stuk toont het vermaarde zwart en goud van Lotus. Op de andere kant heeft Jisbar zijn creativiteit volledig de vrije loop gelaten, waarbij hij zich heeft laten inspireren door het leven en de carrière van de drievoudig Formule 1-kampioen.

De Ayrton Senna Formule 1-art car.

De Formule 1-art car is een idee van de Italiaanse modeontwerper Matteo Macchiavelli, die helemaal idolaat was van de Braziliaan. “Mijn jeugd stond in het teken van de races en de magie van mijn held”, laat hij weten. “Zijn levensstijl en wijze uitspraken inspireerden me, en ik draag ze nog steeds bij me nu ik ouder ben. Zijn charisma, persoonlijkheid, de uitdagingen die hij moest overwinnen en menselijkheid waren zo inspirerend voor mij en vele anderen dat ik begon na te denken over hoe we iets konden creëren waarin een aantal elementen van zijn speciale boodschap centraal zou kunnen staan, te weten uitdaging, creativiteit en humaniteit.” Het resultaat van dat denkproces is de hevig bewerkte McLaren-showcar.

De wagen, die deel uitmaakt van een groter project genaamd Senna Now, zal tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op display staan in het Ayrton Senna-museum. Naar verwachting wordt de auto ook tentoongesteld bij de Formule 1-races in Miami en Monaco, waarna hij later in het jaar zijn opwachting maakt bij kunstexposities in Venetië en Miami. Het plan is dat de auto uiteindelijk wordt geveild en de opbrengst naar de Ayrton Senna Foundation gaat.

