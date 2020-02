Perez topt ochtendsessie in Barcelona, Mercedes baart opzien

Max Verstappen kreeg na zijn 168 ronden op woensdag een welverdiende rustdag. Dit betekende automatisch dat Alexander Albon de tweede testdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya voor zijn rekening mocht nemen. De Britse Thai kon zodoende voor het eerst kennismaken met de nieuwe bolide van Red Bull Racing.

Albon kende onder de Catalaanse winterzon een wat stroef begin met de nieuwe bolide. De Britse Thai paste nog niet optimaal in zijn zitje - vooral bij de schouder klemde het enigszins - waardoor hij in de eerste uren weinig op het asfalt te vinden was. Daarna maakte hij die schade echter wel goed. Albon kwam in het restant alsnog tot 59 ronden en een derde stek op de tijdenlijst.

Albon was overigens niet de enige coureur met een haperende start. Ook zijn voorganger bij Red Bull Racing kwam niet helemaal ongeschonden door het eerste uur. Pierre Gasly crashte vorig jaar al tweemaal tijdens de wintertests en begon 2020 ook weer in stijl. In de allereerste ronde verloor hij de macht over het stuur in bocht negen, een bocht die normaliter vol gas is. De AlphaTauri-coureur spinde en moest zich meteen weer in de pits melden. De gevolgen waren echter minder groot dan een jaar geleden, schade was er ditmaal niet. Hij zou de ochtendsessie als vierde afsluiten.

Lees alle actie terug: Live: Tweede testdag Formule 1 in Barcelona

Na deze inleidende beschietingen wisten Mercedes en Racing Point - ook een halve Mercedes - de meeste aandacht voor zich op te eisen. Zo maakte Hamilton andermaal een ijzersterke indruk in de nieuwe Zilverpijl. Waar hij dinsdagmiddag eventjes aanzette voor een toptijd, werkte hij op woensdag een volledige race-simulatie af. Het bracht zijn totaal aantal ronden in de ochtenduren op 106. Toch was dit duizelingwekkende aantal nog niet eens het voornaamste gespreksonderwerp in Barcelona. Die eer was namelijk weggelegd voor een bijzondere 'stuurmodus' op de W11. Als Hamilton het rechte stuk opkwam, trok hij het stuur als het ware naar zich toe. Bij het aanremmen bewoog het stuurwiel vervolgens weer terug naar de 'normale' positie. Hierdoor zou Mercedes de bochtenligging verbeteren en op rechte stukken ook de drag verminderen.

Met deze noviteit noteerde Hamilton uiteindelijk een zevende tijd. Bovenaan de tijdenlijst vinden we de Racing Point van Sergio Perez. De RP20 is een regelrechte kloon van de 2019-Mercedes te noemen, hetgeen in de paddock ook al vele tongen losmaakt. Voor zowel voor- als tegenstanders is echter duidelijk dat Racing Point goed voor de dag komt met deze creatie. De snelste tijd van Perez bevestigde dit beeld. Met 1.17.347 hield hij Daniel Ricciardo en Albon achter zich. Ferrari speelde andermaal verstoppertje, Charles Leclerc bleef (bewust) steken op de zesde tijd.

De tweede testdag in Barcelona gaat om 14.00 uur verder met de middagsessie. Alle actie is vanzelfsprekend weer live te volgen op Motorsport.com en GPUpdate.net.

Uitslag ochtendsessie F1-wintertest dag 2: