FIA stelt bandentests ook open voor aangepaste 2021-auto's

Al decennia maakt de Formule 1 gebruik van velgen met een diameter van 13 inch, maar daar komt bij de introductie van de nieuwe technische reglementen van 2022 verandering in. De nieuwe diameter wordt 18 inch, wat beter aansluit bij de huidige standaard van straatauto's. Om bandenleverancier Pirelli de kans te geven goed rubber te ontwikkelen voor de nieuwe generatie auto’s krijgt het bedrijf 25 testdagen die worden verdeeld onder de deelnemende teams. Zij moeten voor deze tests een aangepaste F1-bolide uit de seizoenen 2018, 2019 of 2020 aanleveren als die testdag voor de eerste race van het F1-seizoen 2021 plaatsvindt.

Voor McLaren zou dit problemen opleveren. De in Woking gevestigde renstal wisselde deze winter de motoren van Renault in voor exemplaren van Mercedes. Het gevolg hiervan is dat McLaren niet in staat is om de F1-bolides van 2018, 2019 en 2020 in te zetten, omdat het geen technische ondersteuning voor de Renault-motor meer ontvangt. Om het team toch de kans te geven mee te helpen met de ontwikkeling van de 18 inch banden, heeft de FIA besloten dat alle F1-teams na de start van het F1-seizoen ook een aangepaste 2021-bolide in mogen zetten tijdens het ontwikkelingswerk van Pirelli.

Vooralsnog lijkt het erop dat er voor de GP van Bahrein op 28 maart geen bandentests worden uitgevoerd en dat biedt de concurrenten van McLaren dus ook de kans om een aangepaste 2021-auto in te zetten, zo heeft Motorsport.com vernomen. De veranderingen die de teams moeten doorvoeren aan hun auto’s om met 18 inch banden te kunnen rijden concentreren zich rond de wielophanging en de vloer en zijn niet bijzonder ingrijpend. Daarnaast is de maandag na een race altijd vrij als er daarna op hetzelfde circuit getest wordt, wat de teams ruim de tijd geeft om de bolide om te bouwen. Ten slotte willen de teams natuurlijk iedere kans aangrijpen om met de auto te testen die ze dat jaar inzetten tijdens de races, omdat er ondanks het gewijzigde pakket waardevolle data verzameld kan worden. Er is dus een reële kans dat de reeds door de teams omgebouwde auto’s uit 2018, 2019 en 2020 helemaal niet gebruikt gaan worden tijdens de tests.