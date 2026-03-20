Audi wil ondanks voordelen nog niet denken aan klantenteams in Formule 1
Audi wil zich in de Formule 1 voorlopig eerst op het eigen fabrieksteam concentreren, maar dat heeft volgens teambaas Jonathan Wheatley ook nadelen.
Foto door: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images
Terwijl Mercedes in het Formule 1-seizoen 2026 in totaal vier teams van motoren voorziet, levert nieuwkomer Audi momenteel alleen aandrijflijnen aan het eigen fabrieksteam. En volgens teambaas Jonathan Wheatley zal dat voorlopig ook zo blijven.
"Ik denk dat we er op dit moment nog ver van verwijderd zijn om een klantenteam te kunnen ondersteunen", geeft hij toe. "Het project staat nog in de kinderschoenen." Audi ontwikkelt namelijk voor 2026 voor het eerst een eigen Formule 1-motor.
"We zeggen al een tijdje dat het ons doel is om als uitdager te beginnen en op het juiste moment de stap te zetten naar een serieuze concurrent", aldus Wheatley.
Waar Mercedes in 2026 kan voortbouwen op bestaande structuren, moet Audi na de overname van Sauber eerst intern alles op orde krijgen voordat het kan nadenken over klantenteams.
Hoewel het logisch is dat Audi zich voorlopig op het eigen fabrieksteam richt, erkent Wheatley dat daar ook nadelen aan kleven. Door geen klantenteams te hebben, beschikt het merk over minder data.
"Als motorleverancier hebben wij slechts twee auto's met een Audi-krachtbron, terwijl Mercedes er acht heeft", legt hij uit. Daardoor leert Mercedes met de nieuwe motor waarschijnlijk "veel sneller", aldus de teambaas.
Audi produceert momenteel enkel krachtbronnen voor het eigen F1-team.
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Ter vergelijking: tijdens de wintertests in Bahrein kwam het Audi-fabrieksteam in twee weken tot 711 ronden, terwijl Mercedes kon terugvallen op data van vier teams en in totaal 2.998 ronden.
Mercedes levert in 2026 motoren aan de meeste teams op de grid. Ferrari voorziet drie teams van krachtbronnen, Red Bull-Ford twee, terwijl Audi en Honda elk slechts één team van motoren voorzien.
Waardevol, maar eerder beslissingen nemen
Eerder gaf Hywel Thomas, directeur van Mercedes High Performance Powertrains, al aan dat er voor- en nadelen zitten aan het leveren aan meer klantenteams. "Je hebt vier keer zoveel engineers die allemaal zeggen: 'Nee, je kunt dit beter zo doen, of meer op die manier.' Dat is echt heel waardevol om allemaal binnen te krijgen. Het voelt niet altijd zo, maar het is dat wel wanneer je een geweldig product wil maken", noemde hij het voornaamste voordeel.
Het nadeel is daarentegen dat er veel meer motoren geproduceerd moeten worden, waardoor de druk toeneemt. "De keerzijde is dat we veel hardware moeten produceren", verklaarde Thomas. "En we moeten sommige beslissingen nu eenmaal eerder nemen. Ik weet niet eens zeker of die vroege beslissingen je echt schaden; soms kun je dingen juist té krap plannen."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties