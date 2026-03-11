Gabriel Bortoleto heeft er "vol vertrouwen" in dat Audi zijn huidige vermogensachterstand kan overbruggen en in de toekomst tot de toonaangevende motorfabrikanten in de Formule 1 zal behoren.

Het Duitse merk maakte afgelopen weekend zijn Formule 1-debuut tijdens de Grand Prix van Australië, nadat het de Sauber-organisatie had overgenomen. Bortoleto loodste de R26 naar een negende plaats en bezorgde Audi daarmee direct punten in zijn eerste race als fabrieksteam.

Hoewel het resultaat bemoedigend was, bracht het circuit van Albert Park ook enkele zwakke punten van de nieuwe krachtbron aan het licht. Audi ontwikkelde de hybride power unit volledig in eigen huis, in de ingrijpend gemoderniseerde fabriek in Neuburg. Teamgenoot Nico Hulkenberg kon de race door technische problemen zelfs niet starten, terwijl Bortoleto in Q3 eveneens terug naar de garage moest vanwege mechanische problemen. Het F1-debuut volgde op enkele kinderziektes tijdens de shakedown in Barcelona eerder dit jaar. Het team wist een groot deel van die problemen op te lossen voordat de volledige wintertests in Bahrein begonnen.

Volgens Bortoleto is Audi zich goed bewust van de tekortkomingen van zijn 2026-motor, maar gelooft hij dat het team uiteindelijk het gat kan dichten met rivalen die al sinds de introductie van de hybride regels in 2014 ervaring hebben met deze technologie.

"Ik twijfel er niet aan", zei hij toen hem werd gevraagd of Audi zijn V6-motor kan verbeteren. "Ik kan niet zeggen wanneer we daar zullen zijn, maar ik weet zeker dat we er zullen komen. Of dat dit jaar is, of volgend jaar, dat weet ik niet. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we uiteindelijk een van de beste motorfabrikanten in de Formule 1 zullen zijn.

"We begrijpen waarom we vermogen tekortkomen en het is een kwestie van blijven werken en leren. Er zijn teams die dit al vijftien jaar doen, terwijl wij pas in het eerste jaar zitten van het bouwen van een motor. Dat maakt het niet eenvoudig."

Bortoleto: "Ik heb er alle vertrouwen in dat we uiteindelijk een van de beste motorfabrikanten in de Formule 1 zullen zijn.: Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Audi-teambaas Jonathan Wheatley, die eerder sportief directeur was bij Red Bull, weet hoe snel een motorproject zich kan ontwikkelen. Red Bulls motorpartner Honda kende aanvankelijk ook een moeilijke start in het hybride tijdperk, maar groeide in de jaren 2020 uit tot een van de referenties in de sport.

Volgens Wheatley staan de huidige hybride motoren bovendien nog maar aan het begin van hun ontwikkeling. "Het is waarschijnlijk de grootste reglementswijziging die ik ooit in deze sport heb meegemaakt. De auto's bij race één van 2026 zullen totaal anders zijn dan bij race één in 2027, 2028, 2029 of 2030. Naarmate de auto's verfijnder worden, worden de motoren efficiënter en de competitie dichter."

Achterlopers kunnen sneller bijbenen

De nieuwe motorregels voor 2026 zijn bovendien zo ontworpen dat fabrikanten die achterlopen sneller kunnen bijbenen. Via het zogeheten Additional Development and Upgrade Opportunities-systeem (ADUO) wordt elke zes races de prestatie van de motoren geëvalueerd. Fabrikanten waarvan de verbrandingsmotor twee tot vier procent minder vermogen levert dan de benchmark krijgen een extra upgrade toegestaan. Ligt het verschil boven de vier procent, dan mogen zelfs twee extra upgrades worden doorgevoerd.

Momenteel staat de zesde race van het seizoen gepland voor 3 mei in Miami. Door de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten bestaat echter de kans dat de races in Bahrein en Saoedi-Arabië worden geschrapt, wat gevolgen kan hebben voor het evaluatiemoment van het ADUO-systeem. "Voorlopig gaan we ervan uit dat die races doorgaan en daarop richten we ons"