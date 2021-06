Aston Martin werkt nog aan startdatum voor Red Bull’s Dan Fallows

Red Bull maakte vrijdag bekend dat Fallows na vijftien jaar het team uit Milton Keynes gaat verlaten. De 47-jarige Brit is sinds 2006 werkzaam bij het team van Christian Horner, waar hij respectievelijk als teamleider en hoofd van de aerodynamica-afdeling een belangrijk aandeel heeft gehad in de podiumplekken, overwinningen en wereldtitels van de Oostenrijkse renstal.

Red Bull-teambaas Christian Horner dankte Fallows vrijdag in de persconferentie voor zijn bewezen diensten, maar gaf tevens aan dat het “nog wel een paar jaar zal duren” voordat de Brit het team zal verlaten. Daarmee is het nog onduidelijk wanneer Fallows daadwerkelijk de overstap zal maken naar Aston Martin, waar hij onder chief technical officer Andrew Green deel gaat uitmaken van een vernieuwde technische afdeling.

“We hebben gisteren een herstructurering aangekondigd en zouden de komst van Dan te zijner tijd ook aankondigen, maar we hebben niet in de hand wat Red Bull doet”, aldus Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer, die daarmee reageerde op het persbericht van Red Bull. “Ik ben ze dankbaar voor het feit dat ze de overstap al hebben aangekondigd. Hij is een geweldige aanwinst voor ons team. Hij is een gelijkgestemd individu, iemand die presteert, wereldtitels heeft gewonnen en Seb [Vettel] al kent. We kijken dan ook uit naar zijn komst.”

Startdatum nog onbekend

Horner maakte bekend dat Fallows pas de overstap zal maken wanneer hij zijn contract bij Red Bull heeft uitgediend. Szafnauer hintte er echter naar dat er over de exacte overgangsdatum nog wel wat te onderhandelen valt: “We werken nog aan zijn startdatum”, aldus de teambaas, die wel liet lieten dat de deal al “100 procent” zeker is. “Het is puur nog een kwestie van timing. Maar het is een marathon, geen sprint. Het is vooral belangrijk dat we over de juiste mensen beschikken. Je hebt liever de juiste mensen in je team, dan dat je heel snel iemand aan boord haalt die uiteindelijk niet de juiste persoon blijkt te zijn. Het is vooral zaak om gelijkgestemde mensen te vinden die goed presteren en die mensen aan boord te halen. Als we daarop wat langer moeten wachten, dan is het maar zo.”

De komst van Fallows is een nieuwe stap in de ontwikkeling van het team uit Silverstone, sinds de renstal werd overgenomen door Lawrence Stroll. De Canadees heeft de ambitie om binnen vijf jaar met Aston Martin te kunnen vechten om de wereldtitel.