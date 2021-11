Aston Martin met simulatorcoureur Yelloly in rookietest

Omdat Aston Martin geen eigen talentenprogramma heeft, moest het naar andere opties kijken voor de rookietest in Abu Dhabi. Het team had normaal gesproken een beroep kunnen doen op Mercedes-jongeling Nyck de Vries, maar mogelijk zet de Duitse fabrieksformatie de Nederlander zelf in de auto voor deze test.

Daarop kwam Aston Martin uit bij haar simulatorcoureur Nick Yelloly. De rookietest is voor het team een goede mogelijkheid om de simulator te vergelijken met de werkelijkheid op het circuit. De 30-jarige Brit testte in 2015 in Barcelona al eens voor Force India, vier jaar later deed hij dat op dezelfde locatie voor Racing Point (foto). Deze teams zijn voorlopers van Aston Martin. Yelloly reed in het verleden in de GP3 en GP2, maar focust zich sinds 2016 op de GT-racerij, naast zijn simulatorwerk voor Aston Martin.

“Nick is een heel goede jongen en is al een tijdje bij ons”, zegt Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer tegen Motorsport.com. De eendaagse rookietest die in december na het F1-seizoen plaatsvindt op het Yas Marina Circuit wordt afgewerkt met de standaard 2021-wagens. Daarnaast is er voor de vaste racecoureurs een tweedaags testprogramma met de 18 inch velgen, waarmee vanaf 2022 wordt geracet. Szafnauer: “We hebben onze opties tegen elkaar afgewogen. De vaste racecoureurs ga je sowieso niet inzetten, dus dit is een perfecte oplossing.”

Met de ervaringen van Yelloly tijdens de rookietest wil Aston Martin haar simulator verbeteren. “Hij helpt meer met het ontwikkelen van de simulator dan met de auto. We proberen de soft- en hardware van de simulator doorlopend iets beter te krijgen”, legt Szafnauer uit. Om dit goed voor elkaar te krijgen, is het volgens de geboren Roemeen belangrijk dat de simulatorrijder ook ervaring opdoet in de echte auto op het circuit. “Dit is een goede manier om deze testdag te benutten. De ontwikkeling van de simulator helpt uiteindelijk ook de ontwikkeling van de echte wagen.”