Mercedes deelt safety car-taken in 2021 met Aston Martin

Het merk met de ster levert al sinds 1996 exclusief de officiële F1-safety car, oorspronkelijk een Mercedes-AMG C36, maar tegenwoordig is er een Mercedes-AMG GT R in gebruik.

Het contract van Mercedes met de Formule 1-organisatie is echter aan een herziening toe en hoewel er nog geen definitieve beslissing is genomen, zou Mercedes een stap terug willen doen en de diensten in de 23 races van 2021 willen delen met Aston Martin. Wel zal het elke race de medical car – een Mercedes-AMG C 63 S Estate – blijven leveren.

Aston Martin aan de andere kant wil juist meer op de voorgrond treden. Het Britse automerk is in handen van Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll en keert vanaf volgend jaar terug in de koningsklasse van de autosport. Onderdeel van de marketingstrategie is nu de inzet van een Aston Martin-straatauto - mogelijk de DBX - als safety car. Bijkomend voordeel is dat Mercedes en Aston Martin innige banden hebben. De Duitsers hebben twintig procent van de aandelen in het Britse bedrijf en de twee autobouwers werken technisch al nauw samen.

De safety car zal zoals gebruikelijk ook volgend jaar door Bernd Mayländer worden bestuurd. Alan van der Merwe rijdt de medical car.