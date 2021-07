Aston Martin wil kleurstelling AMR21 beter over laten komen op tv

Het in Silverstone gevestigde team heeft afgelopen winter niet alleen een naamsverandering – van Racing Point naar Aston Martin – ondergaan, ook de kleurstelling van de F1-wagens is compleet veranderd. In plaats van het roze van voormalig titelsponsor BWT, werd gekozen voor de iconische Britse racekleur donkergroen. Maar met die kleur (en het ontwerp van de auto) lijkt de AMR21 op televisie soms erg veel op de zwarte W12 van Mercedes.

Eerder deze week liet Andreas Weissenbacher, CEO van BWT, zich al uit over het groen van Aston Martin. In een interview met Speedweek zei hij dat de keuze voor British racing green historisch gezien een begrijpelijke was, maar zakelijk gezien een misser. Weissenbacher pleitte zelfs voor terugkeer naar het roze van de afgelopen seizoenen, maar Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer wil daar niets van weten. “Aston Martin is van oudsher groen, en we zijn het Aston Martin Cognizant F1-team begonnen. Ik denk dat we het bij groen houden. Ferrari is rood, Aston Martin is groen.”

Szafnauer erkent echter wel dat de manier waarop de auto op televisie overkomt een probleem is, en dat het iets is waar het team wat aan wil doen. “Ik denk dat de groene kleur ons goed staat, dat is zeker”, zei hij tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. “Ik denk dat het een prachtige kleur is in de zon en als je er ‘live’ naar kijkt. Maar ik denk dat we moeten kijken of we hem op televisie wat meer kunnen laten opvallen, zonder het groen te verliezen als je er buiten naar kijkt. Ik weet niet of we dat kunnen doen, maar dat is een van de dingen die we willen doen, gewoon om ervoor te zorgen dat hij zich op tv onderscheidt van sommige andere donkere auto's.”