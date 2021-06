Oud-titelsponsor niet blij met huidige kleurstelling Aston Martin

Aston Martin ging tot vorig seizoen door het leven onder de naam BWT Racing Point F1 Team. Het roze van hoofdsponsor BWT – een waterzuiveringsbedrijf uit Oostenrijk – moest aan het einde van vorig seizoen plaatsmaken voor het British racing green van Aston Martin, het Britse autosportmerk waarvan het Formule 1-team dit seizoen onderdeel is. Ook verloor het bedrijf het titelsponsorschap aan Cognizant, een Amerikaans technologiebedrijf.

Even leek het er op dat BWT helemaal als sponsor bij het team uit Silverstone zou vertrekken, er was zelfs sprake van een overstap naar een ander team (Williams, Haas). Op het laatste moment werd alsnog een deal gesloten, en de opvallende kleur van het bedrijf keerde dit seizoen in kleine accenten terug op de AMR21 en de helm van Sebastian Vettel, die merkambassadeur is voor BWT.

Maar dat blijkt nu toch niet genoeg voor de Oostenrijkers. CEO Andreas Weissenbacher zegt in gesprek met Speedweek dat hij begrijpt dat Aston Martin in traditionele Britse racekleuren wil rijden, maar vindt ook dat het team veel meer zou opvallen met de opvallende roze livery. “Lawrence Stroll begrijpt dat mijn hart bloedt”, aldus Weissenbacher. “Als de Aston Martin roze zou zijn, zou [de nieuwe] titelsponsor Cognizant ook blijer zijn omdat de herkenningswaarde veel hoger zou zijn. Zakelijk gezien was het fout, historisch gezien is het British racing green voor velen zeker begrijpelijk, maar voor mij niet. De Aston Martin valt op televisie niet op.”

Weissenbacher heeft op zich een punt. Doordat Aston Martin een flink aantal onderdelen deelt met Mercedes, lijkt de AMR21 niet alleen qua uiterlijk erg op de Mercedes W12, ook het onderscheid op het circuit tussen de twee teams – de een in een zwarte en de ander in een donkergroene kleurstelling – is soms moeilijk te maken.