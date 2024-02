Aston Martin F1 heeft gewenste stap gezet met AMR24, zegt Fallows

Aston Martin zette in 2023 een enorme stap voorwaarts met de AMR23, een bolide die in de eerste fase van het seizoen regelmatig op het podium eindigde. In de tweede helft van het seizoen zakte de vorm ietwat in, maar desondanks hield de renstal voor de AMR24 vast aan het concept van die bolide. Tijdens de wintertest in Bahrein noteerde Aston Martin geen opvallend snelle tijden, maar technisch directeur Dan Fallows liet wel doorschemeren dat het team goede progressie heeft geboekt.

"Hoewel dit een evolutie van de auto van vorig jaar is, wilden we zowel een sterke verbetering als een sterke evolutie neerzetten. Die stap en het voordeel daarvan hebben we gezien, dus daar zijn we zeer tevreden mee", verklaarde Fallows. Hij besefte echter ook dat de ontwikkeling gedurende het F1-seizoen beter moet dan in 2023. "We waren niet helemaal tevreden over onze ontwikkeling tijdens het vorige seizoen. We wilden er dus voor zorgen dat we ook qua ontwikkeling tijdens het seizoen op topniveau mee kunnen doen. We waren vooral gretig om een stap te zetten ten opzichte van vorig jaar en dat hebben we gedaan. Dat kunnen we dus afvinken."

Bij de onthulling van de AMR24 maakte Fernando Alonso duidelijk dat de auto vooral qua topsnelheid en downforce in snelle bochten een verbetering moest zijn. Na een vraag van Motorsport.com verklaarde Fallows dat die stap ook gezet lijkt te zijn. "We hebben ons tijdens de winter op een aantal dingen geconcentreerd om de auto goed te laten werken en de balans te verbeteren. Ik denk dat we redelijk blij kunnen zijn met waar we nu staan", legde hij uit. "We weten dat er altijd dingen verbeterd kan worden. Daarom gaan we terug naar de windtunnel, maar ook naar de tekentafel. Tot dusver denk ik dat we veel bereikt hebben in drie testdagen. We hebben veel testitems afgewerkt en we zijn redelijk tevreden met de uitkomst."

Teambaas Krack blij met test, terughoudend met verwachtingen

Aston Martin-teambaas Mike Krack sloot zich aan bij de bevindingen van Fallows door te concluderen dat de test volgens plan was verlopen. "Het was een zeer goede test. De enige onderbrekingen tijdens deze drie dagen waren de rode vlaggen, dus we mogen best blij zijn", verklaarde de Luxemburger. "De auto was in goede staat toen we hier kwamen, met zeer betrouwbare onderdelen van hoge kwaliteit. We konden al het geplande werk doen. Nu draait het om analyseren en het doorlopen van de dagen om alle resultaten te kunnen begrijpen. We kijken uit naar de eerste race."

Toch bleef Krack terughoudend met het uitspreken van verwachtingen in aanloop naar de seizoensstart van komend weekend in Bahrein. Pas na het analyseren van de data verwacht hij een duidelijker beeld te hebben van de plek in de pikorde. "Het was voor ons belangrijk dat we naar onszelf zouden kijken. We hadden een redelijk omvangrijk programma en we hebben toch geen invloed op wat anderen doen. Nu draait het om de analyse en het achterhalen van wat de rest heeft gedaan. Als je rekening houdt met de verschillende baanomstandigheden, hoeveelheden brandstof, motorstanden en banden, kunnen de rondetijden zo'n vijf seconden uiteenlopen. Om dan te achterhalen wie welke voorsprong heeft, is heel erg moeilijk."

Video: De F1-test in Bahrein geanalyseerd in de F1-update