Aston Martin: F1-auto's voor 2022 gaan aanvoelen als karts

Het creëren van downforce is door de nieuwe technische reglementen veranderd. De nadruk ligt nu meer op het maximaliseren van de luchtstroom die onder de auto doorloopt. Volgens Andrew Green, technisch directeur bij Aston Martin, presteren de auto's het meest optimaal wanneer ze zo dicht mogelijk bij de grond rijden, dit om het grondeffect te verhogen. Dit forceert teams om met een zo stug mogelijke ophanging te rijden, om er zeker van te zijn dat de auto's niet gaan stuiteren. Dit geeft de coureurs volgens Green een gevoel dat vergelijkbaar is met karten, waarbij geen enkele beweging in de ophanging zit.

"Vanuit aerodynamisch perspectief liggen er nog wel een aantal uitdagingen met de auto. Vanwege het grondeffect is de afstand naar de grond cruciaal. Hoe lager, hoe beter de prestaties. Wanneer je hier een afstelling uit kan krijgen, eindig je met een relatief stugge auto", legt Green gedurende de onthulling van de AMR22 uit. "Dus als het lukt om die afstand naar de grond te behouden, besturen de coureurs iets wat nogal op een kart lijkt."

Vraagtekens bij de F1-teams

Hoewel de verandering van de reglementen leidt tot minder downforce dan vorig seizoen, denkt Green dat het niet lang duurt voordat F1-teams weer op of zelfs boven het oude niveau zitten. Dit komt volgens de technisch directeur omdat de formaties nu nog geen idee hebben waar de grootste winst te halen valt.

"In vergelijking met de flink doorontwikkelde auto's van 2021, lijden we nu redelijk wat aerodynamisch verlies", vervolgt de Brit. "Met deze auto's zetten we een paar stapjes terug wat ontwikkeling betreft. De meeste teams zijn ook nog maar minder dan een jaar bezig. De vorige generatie bolides hebben jaren ontwikkeling gehad op dat specifieke concept. Het was te verwachten dat dit een stap terug zou zijn. Maar door de ontwikkelingssnelheid waarin wij en andere teams nu zitten, verwacht ik niet dat het lang duurt tot we het downforceniveau van 2021 hebben overtroffen."

De nieuwe AMR22 is een grote verandering ten opzichte van zijn voorganger. Aston Martin stelt dan ook dat het slechts tien procent van de AMR21 heeft overgenomen. Simon Cayzer, verantwoordelijk voor de kwaliteit van de productie bij Aston Martin, zegt hierover: "De AMR21 bezat veel overgenomen componenten, maar de AMR22 is echt een revolutionaire auto. Die tien procent is een relatief kleine hoeveelheid, dus de reglementswijzigingen brengen diverse uitdagingen met zich mee."