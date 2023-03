Fernando Alonso verraste afgelopen zomer iedereen in de F1-paddock door een deal te tekenen bij Aston Martin, waarmee hij Alpine na twee Formule 1-seizoenen zou verlaten. Aan de vooravond van zijn twintigste seizoen in de koningsklasse ziet de 41-jarige coureur er nog altijd even hongerig en ambitieus uit. In het verleden stapte Alonso geregeld over naar teams waar het niet goed uitpakte, maar dit keer hoopt hij dat dat anders is. Al tijdens de tests zag de nieuwe AMR23 er competitief uit.

Volgens technisch directeur Dan Fallows heeft de komst van Alonso het team een boost gegeven. "Het is een indrukwekkende kerel. Hij is onwijs gemotiveerd, ongelooflijk competitief en bracht een enorme hoeveelheid energie mee", zegt de voormalig Red Bull-werknemer. "We waren al onder de indruk toen hij vorig jaar voor het eerst in de auto stapte. De feedback die hij geeft verwacht je ook van iemand met zijn niveau en ervaring. Hij heeft het vermogen om problemen in kaart te brengen op een manier die engineers heel prettig vinden."

Met Alonso trok Aston Martin een andere wereldkampioen aan om de inmiddels vertrokken Sebastian Vettel te vervangen. Fallows erkent dat beide heren verschillend zijn. Het enthousiasme van Alonso werkt aanstekelijk. "Hij wil nog steeds heel graag racen en blijft maar zeggen dat hij doorgaat tot 'hij niet meer kan. Dat is aanstekelijk", gaat de Brit verder. "Het was prachtig toen hij zich voorstelde bij het team. Er werken ook Spaanse mensen bij ons. Zij waren ontzettend enthousiast over zijn komst. Het is geweldig hem aan boord te hebben."

De snelheid van Aston Martin tijdens de wintertest zorgde voor behoorlijk wat opschudding in de paddock. De long runs van Alonso suggereerden dat het raceteam zich kon meten met Ferrari en Red Bull Racing, maar volgens Fallows waren er te veel variabelen om harde conclusies te trekken.