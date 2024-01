Luyendyk: 24 auto's het perfecte aantal voor Formule 1

Dat het bij Haas F1 anders moet, heeft teameigenaar Gene Haas onlangs zeer duidelijk gemaakt. Hij stuurde teambaas Guenther Steiner de laan uit en schoof trackside engineering director Ayao Komatsu naar voren als diens opvolgers. Haas wil niet langer in de onderste regionen van de Formule 1 schommelen en het team moet duidelijke stappen vooruit zetten. Het vertrek van Steiner, die het idee van het F1-team neerlegde bij Haas, kwam toch wat onverwachts. Arie Luyendyk vermoedt dat er een 'conflict van persoonlijkheden' was. "Maar als je laatste eindigt in het constructeurskampioenschap... Degene die dan toch meestal aangewezen wordt als schuldige, is de man die bovenaan de top staat", zegt Luyendyk in gesprek met Motorsport.com. "Ik vind het jammer dat hij weggaat. Het is echt een prachtige persoonlijkheid voor de Formule 1, maar daar zitten ze niet op te wachten. En wie weet wat er achter zit. Er kan veel meer achter zitten dan wat wij ook denken. Misschien verdiende Guenther voor Haas’ budget te veel geld. Dat weet je niet. Het is moeilijk in te schatten."

Haas zit al sinds 2016 in de Formule 1 en de vijfde plaats in 2018 was het beste resultaat tot nu toe. In de overige zeven seizoenen kwam het Amerikaanse team niet verder dan de achtste plaats bij de constructeurs, met de tiende plaats in 2021 en 2023 als dieptepunten. Of dit project dan nog kans op slagen en Haas een toekomst in F1 heeft? "Ja, dat is natuurlijk wat Haas moet overwegen", stelt Luyendyk. "'Is het voor mij de moeite waard om erin te blijven?' Want hij zal er veel meer in moeten stoppen, vanuit zijn eigen middelen of van buitenaf, om succesvoller te kunnen worden. Want het draait natuurlijk om de cijfers. Uiteindelijk is het budget heel belangrijk om de mensen aan te kunnen nemen die goed zijn en die mensen te kunnen betalen." De tweevoudig Indy 500-winnaar geeft aan dat Haas dus ook kan overwegen om het team aan Andretti te verkopen, aangezien Haas er dan 'veel meer' voor kan krijgen dan dat hij er destijds voor betaald is. "Dat is aan hem dan de vraag, zowel als business als wat zijn doel is. Maar ik geloof dat zijn doel destijds wel erg logisch was."

24 het perfecte aantal

Mocht Haas F1 besluiten gewoon door te gaan, dan blijft de kwestie van Andretti nog steeds staan. Michael Andretti hoopt met een eigen team tot de Formule 1 toe te treden, maar stuit op veel weerstand van FOM. Bestuursorgaan FIA steunt Andretti en heeft al groen licht gegeven, maar nu ligt de bal bij de Formule 1. Daar klinkt weerstand vanwege de verdeling van het prijzengeld en logistieke puzzels die komen kijken bij een elfde team - ook al staat het reglement op dit moment zelfs twaalf teams toe. Luyendyk geeft aan dat hij niet vaak met Michael Andretti spreekt, maar hij merkt wel dat hij gedreven is om de Formule 1 te bereiken. "Hij wil duidelijk racen en dus kiezen wat hij gewoon wil. Hij wil het onder zijn paraplu, wat hij heeft natuurlijk ook een heleboel teams."

Dat er vanuit de Formule 1 zo veel weerstand is, noemt de winnaar van de 24 uur van Daytona van 1998 'onterecht'. "En dan zeggen ze van ‘ja, maar dan moeten we de pitstraat langer maken’ en dat soort dingen. Twintig auto’s is niet zo veel. Als je een probleem hebt in een race en er vallen veel mensen uit, is dat ook geen goede show. Dus ik denk dat 24 het perfecte getal zou zijn voor de Formule 1." Luyendyk 'zou het wel leuk vinden' als het project van Andretti slaagt, ook als Cadillac een eigen motor gaat bouwen. "Maar het vergt wel heel wat om een team op poten te zetten natuurlijk. Niet normaal eigenlijk, de Formule 1. Dat kun je niet vergelijken met een andere klasse, behalve misschien het World Endurance Championship. In WEC stap je ook niet zomaar in bij de Hypercars."

Foto: Bob Meyer Arie Luyendyk (links) vindt de weerstand tegen Andretti onterecht.

Samenwerking niet uitgesloten

Andretti is al actief in meerdere raceklassen, waaronder IndyCar en IMSA. Zo hebben zij al veel ervaring opgedaan in allerlei klassen, maar zou dat ook helpen bij het Formule 1-project? Volgens Luyendyk staan die ervaringen los van de F1. "Ik denk dat de ervaringen van IndyCar, alles wat ze gedaan hebben en doen, hem weinig ten goede komen in de Formule 1", meent de drievoudig polesitter van de Indy 500. "Je kunt wel de middelen hebben, maar als jij geen Formule 1-ervaring hebt, dan is het een grote taak om gelijk competitief te worden. De tijd heb je dan tegen je zitten. Je stapt niet zomaar in Formule 1 [om dan meteen] succesvol [te zijn]. Dat moet echt gebeuren door vallen en opstaan. Oftewel, als blijkt dat mensen die jij inhuurt niet goed zijn, andere mensen inhuren. Kijk maar naar McLaren, hoe lang dat geduurd heeft - en duurt. En ook niet constant. De laatste tweede helft van het seizoen wat meer constant, maar... Nee, het is een moeilijk spelletje."

De komende tijd moet duidelijk worden of er plek is voor Andretti in de Formule 1, of dat hij naar andere mogelijkheden moet gaan zoeken. Dan zou een overname mogelijk zijn, maar Luyendyk ziet nog een andere mogelijkheid: "Ik zou een samenwerking tussen die twee nooit uitsluiten. Andretti doet dat heel veel namelijk. Hij doet dat in sportscars, hij doet dat in IndyCar. Dus die partnerships, daar heeft Andretti heel veel ervaring mee. Dus ik denk dat Andretti er niet negatief tegenover zal staan om met Haas een partnership te doen. In het grote plaatje is dat misschien wel wat er achter steekt nu. You never know."