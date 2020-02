Argentinië toont belangstelling in terugkeer op F1-kalender

Aan interesse voor Formule 1-races geen gebrek. Liberty Media maakt er geen geheim van dat er vanuit veel landen vraag is naar een plek op de kalender en de commerciële rechteneigenaar maakt er dan ook graag gebruik van. De twee toevoegingen in 2020, Grands Prix in Zandvoort en Vietnam, zijn daar de bevestiging van. Ook Argentinië toont belangstelling in de mogelijkheid voor een toekomstige terugkeer.

Matias Lammen, de minister van Toerisme en Sport, vertelde in gesprek met de Spaanse krant AS dat het land in de toekomst enkele grote evenementen wil aantrekken. Een Formule 1-comeback is daar een expliciet voorbeeld van. "Het zou heel interessant zijn voor de sport en het toerisme in Argentinië. Ik denk dat we kunnen samenwerken met enkele privé-sponsoren om het mogelijk te maken", aldus Lammen. Financieel zou het een te grote klap zijn om alleen door de staat te worden opgevangen en dus is er steun nodig vanuit de private sector.

De afgelopen jaren is er gespeculeerd over een mogelijke terugkeer van de F1 in Buenos Aires, maar dat heeft tot nu toe niets opgeleverd. Hoewel Argentinië al meer dan twintig jaar geen onderdeel uitmaakt van het strijdtoneel van de F1, met de laatste race in 1998 in Buenos Aires, zijn er wel tal van andere grote raceklassen die het land bezoeken. De MotoGP is daar een mooi voorbeeld van, dat in 2014 na een afwezigheid van vijftien jaar weer terugkeerde. De tweewielers racen op de Autodromo Termas de Rio Hondo, waar toerwagenkampioenschap WTCC tot 2017 ook kwam. Het WK Superbikes doet eveneens het Zuid-Amerikaanse land aan, maar organiseert een raceweekend op het Circuito San Juan Villicum. Daarnaast wordt er dit jaar ook weer een WRC-wedstrijd in Argentinië gehouden.