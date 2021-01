Alfa Romeo wil dat Giovinazzi meer de leiding neemt

Hij won het onderlinge kwalificatieduel met zijn veel ervarener teamgenoot Kimi Raikkonen en scoorde evenveel punten als de Fin. Weliswaar waren er dat voor beide coureurs slechts vier, maar daarmee bleef het team wel Haas en Williams voor in de eindrangschikking.

Ferrari – dat bij Alfa recht heeft op één stoeltje – besloot daarop dat ‘junior’ Giovinazzi er nog maar een seizoen aan vast mocht plakken. Met het vooruitzicht dat 2021 wel eens het laatste seizoen van de inmiddels 41-jarige Raikkonen zou kunnen zijn, verwacht Vasseur dat Giovinazzi dit jaar meer en meer de leiding in het team gaat overnemen. “Het rijden van consistentere races zal de volgende stap [voor Giovinazzi] moeten zijn. Maar hij boekt eigenlijk op elk terrein al vooruitgang. Hij zal ook wat meer het gewicht van het team op zijn schouders mogen nemen, wat meer beslissingen nemen. Maar daar werkt hij aan en we zien dat hij race na race verbetert. Ik heb er voor komend jaar alle vertrouwen in.”

Vasseur was danig onder de indruk van de progressie die zijn 27-jarige Italiaanse coureur het afgelopen seizoen boekte. “Als je kijk naar het eerste jaar, toen scoorde hij een derde van de punten van Kimi, en hij stond slechts zes keer voor hem in de kwalificatie”, legt de Fransman uit. “Nu kunnen ze met elkaar concurreren, ze hebben het zelfde aantal punten en eindigden vrijwel gelijk in de kwalificatie.”

Giovinazzi zelf liet eerder al weten tevreden te zijn over zijn tweede volledige seizoen bij Alfa Romeo. Met name zijn focus op het verbeteren van zijn starts, hielp hem naar eigen zeggen waardevolle posities te pakken aan het begin van de races.