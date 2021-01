Giovinazzi verklaart methode achter sterke F1-starts

Giovinazzi behield na een lastig debuutseizoen het vertrouwen en mocht ook in 2020 plaatsnemen naast Kimi Raikkonen. De 27-jarige Italiaan kwam sterker uit de startblokken. In Oostenrijk pakte hij meteen twee punten en uiteindelijk zou hij in de onderlinge kwalificatieduels Raikkonen met 9-8 verslaan. Het seizoen 2020 was verder vooral lastig voor Alfa Romeo en de twee rijders scoorden allebei slechts vier punten. Maar Ferrari-beschermeling Giovinazzi liet wel genoeg zien om zijn zitje een derde jaar te mogen behouden.

Vooral bij de starts liet GIovinazzi zich in positieve zin opmerken en wist hij vaak posities te winnen. Dat is volgens de Italiaan het resultaat van heel wat analyse. "Na de kwalificatie gaan we natuurlijk eerst de debriefing in om de ronde te analyseren, maar daarna ligt mijn focus volledig bij de race en dan vooral de start", vertelde Giovinazzi in gesprek met Motorsport.com. "Met deze auto's is het lastig volgen en inhalen, dus is het veel makkelijker als je bij de start posities weet te pakken. Ik bekeek veel video's van de voorbije jaren met de starts en de onboardbeelden. En voor mij werkt dat goed. Ik ben heel tevreden met het werk dat ik op dat vlak heb geleverd en dat zal ik in de toekomst ook zo blijven doen."

Door COVID-19 werd de kalender van de Formule 1 helemaal op de schop gegooid en bezocht de sport enkele circuits waar het al jaren niet meer was geweest of die het zelfs nog nooit had bezocht, zoals Mugello en Portimao. Op die banen zocht Giovinazzi dan maar beelden van andere klassen om zijn tactiek bij de start uit te stippelen. "Bij nieuwe circuits was het niet makkelijk, het is veel eenvoudiger om een circuit als Bahrein te bestuderen, waar we al zoveel hebben gereden en je online perfect kan bekijken wat er in iedere bocht kan gebeuren", aldus Giovinazzi. "Voor Imola heb ik bijvoorbeeld de starts van Formule 4-wedstrijden bekeken en daar had ik toch weer een heel goede eerste ronde."

Met medewerking van Alex Kalinauckas