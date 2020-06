Green: 'Perez één van de meest onderschatte coureurs'

Perez staat aan de vooravond van zijn tiende seizoen in de Formule 1. Na zijn debuut in 2011 bij Sauber en een jaar McLaren rijdt de Mexicaan alweer sinds 2014 onafgebroken uit voor voorheen Force India en tegenwoordig Racing Point. De 30-jarige coureur schonk het team uit Silverstone in de voorbije jaren vijf podiums, maar Perez heeft ook het stempel dat hij alleen maar in de Formule 1 zit vanwege de sponsoring die hij vanuit Mexico meebrengt.

Iedereen die Perez afdoet als paydriver doet hem echt te kort, zo stelt Green in Beyond The Grid. “Hij wordt enorm onderschat. Hij zit op het moment in de bloei van zijn carrière en laat zich nergens door afleiden. Zijn terugkoppeling is altijd al uitstekend geweest. De mentale capaciteit waarmee hij een auto bestuurt en feedback geeft op wat de auto doet. Voor mij is hij één van de beste coureurs.”

Green is vooral onder de indruk van het bandenmanagement van Perez. “Ik denk dat hij op dat vlak bij de top twee, top drie van het veld hoort. Er zijn er niet veel die het beter doen. Hij heeft gewoon dat gevoel als hij een bocht ingaat. Wat de band doet, wat het nodig heeft bij het insturen. Zijn controle over het gas bij het uitkomen van een bocht is opmerkelijk. Het lijkt wel alsof hij een ingebouwde traction control heeft en ik vind dat hij enorm ondergewaardeerd wordt.”

Toch heeft ook Perez minder sterke punten, vervolgt Green. “Hij weet dat de zaterdag, de kwalificatie zijn zwakte is. Maar dat komt denk ik deels doordat hij zijn auto ideaal afstelt voor de race op zondag. En dat is niet altijd het snelste afstelling voor de zaterdag. Maar goed, hij staat er op het zo te doen en hij bewijst keer op keer zijn gelijk.”

De RP20 waarmee Perez dit jaar op jacht gaat naar nieuwe successen: