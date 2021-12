Seidl: Soepele start met Mercedes geeft vertrouwen voor 2022

McLaren heeft zijn befaamde partnerschap met Mercedes voor het 2021-seizoen nieuw leven ingeblazen, nadat het eerder al van 1995 tot en met 2014 met de Duitse fabrikant samenwerkte. Het wisselen van power unit-leverancier is geen eenvoudige klus en dus lag een uitdagende periode te wachten. Ondanks de bevroren motorreglementen slaagden McLaren en Mercedes er wel in om een goede start te maken. Lange tijd stond de Engelse formatie derde in de stand bij de teams, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Ferrari. Een hoogtepunt was de eerste overwinning van McLaren in negen jaar. Daniel Ricciardo kwam als eerste over de meet op Monza, gevolgd door teamgenoot Lando Norris. In totaal werden er 73 punten meer gescoord dan in het jaar daarvoor, maar finishte McLaren in 2020 wel op de derde positie.

Sinds jaren is er weer stabiliteit bij McLaren Andreas Seidl

Volgens Seidl is de basis voor 2022 gelegd. "We hebben een geweldig team en al het talent dat we volgens mij nodig hebben om de volgende stappen te zetten," zei Seidl. "We hebben gewoon tijd nodig. Natuurlijk zijn we ambitieus, maar het kost wel tijd voordat je daar de resultaten van ziet. Voor ons was het uitermate belangrijk om de samenwerking met Mercedes op gang te krijgen, voordat we met de nieuwe technische reglementen [in 2022] te maken krijgen. Dit jaar konden we al veel ervaring opdoen met de Mercedes-motor. Dit zorgt ervoor dat we in een betere positie zitten met het oog op de ontwikkeling van een splinternieuwe wagen voor volgend seizoen. Het was wel een pittige klus om geklaard te krijgen."

Door het een-tweetje van McLaren op Monza had het Britse team een behoorlijke voorsprong op Ferrari. Norris leek dit in Rusland te vergroten door bijna met de overwinning aan de haal te gaan, maar regen gooide roet in het eten. De formatie uit Woking heeft het seizoen echter met 48.5 punten achterstand op Ferrari afgesloten, wat resulteerde in een vierde stek bij de constructeurs.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, 1e positie, pakt de overwinning tot grote vreugde van zijn team op de pitmuur Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren verliest het in de laatste triple-header

Seidl vond het pijnlijk om de voorsprong te zien slinken in de laatste triple-header. McLaren scoorde in Mexico, Brazilië en Qatar slechts vier punten. Toch heeft de Duitser een goed gevoel overgehouden aan 2021. "Voor ons was het een geweldig seizoen", vervolgt Seidl. "Met de auto is een stap voorwaarts gemaakt. De tijden in de kwalificatie liepen in op die van Mercedes en Red Bull. We waren dit seizoen zelfs in staat om op diverse banen hen uit te dagen. Ook op het gebied betrouwbaarheid was het een fijn jaar en er is vooruitgang geweest op het afwerken van de pitstops."

Het Britse team heeft een aantal roerige jaren achter de rug. Er werd bij McLaren gereorganiseerd en afscheid genomen van eerst Honda en daarna Renault als motorenleverancier. Volgens Seidl is de samenwerking binnen het team weer op orde. "Die stap was voor mij het belangrijkste om te zien. Twee jaar geleden hebben we de boel rigoureus omgegooid in de organisatie en de cultuur. Er is een stabiliteit te zien die er een aantal jaren niet is geweest."