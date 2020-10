Seidl: Problemen met windgevoeligheid MCL35 zijn ‘klote’

Het door het coronavirus ontregelde F1-seizoen 2020 is over de helft en McLaren bezet momenteel sterk de derde positie in het kampioenschap voor constructeurs. Hoewel de MCL35 daar dus snel genoeg voor is gebleken, heeft het Britse team wel te kampen met vormwisselingen die aan de weersomstandigheden gerelateerd kunnen worden. Met name als er een sterke rugwind is hebben Carlos Sainz Jr. en Lando Norris het lastiger in de bolide. In Rusland verklaarde Sainz al dat de wind de oorzaak was van de moeizame dagen op Mugello en Sochi.

“In de eerste sector hadden we veel rugwind, en ineens zat onze auto niet meer in de sweet spot”, zei Sainz. “We hadden veel meer last van problemen met de balans van de auto. Ik hou er niet van om publiekelijk veel te zeggen over de problemen die we hebben met onze auto, maar we weten dat we een probleem met de windgevoeligheid hebben en we hebben het gevoel dat we daar op Mugello ook veel last van hadden. Maar dat wil ik niet de schuld geven. Ik wil niet zeggen dat het de hoofdoorzaak is of dat wij er meer last van hebben dan anderen, omdat iedereen de invloed van de wind merkt.”

McLaren rekent in de strijd om de derde plek bij de constructeurs op een pakket aerodynamische upgrades om de gehoopte progressie geboekt, maar volgens teambaas Seidl is er meer nodig. Zo moeten technisch directeur James Key en zijn team ook kijken naar een oplossing voor de windgevoeligheid van de MCL35. “Ik wil het absoluut niet accepteren, en het is iets wat we vorig jaar ook al zagen”, zei Seidl. “Ik denk dat we een stap voorwaarts hebben gezet met de auto voor dit jaar, maar het is duidelijk nog steeds iets wat hoog op het lijstje van James staat wat betreft het doorvoeren van verbeteringen. In Rusland hebben we gezien dat het onze auto heel snel kan veranderen van competitief naar minder competitief, en dat is klote.”

Dat McLaren achter de oorzaak van de vormschommelingen gekomen is, houdt niet in dat het makkelijk is om een oplossing te vinden. Toch benadrukt Seidl dat het onderwerp de nodige aandacht krijgt van Key en zijn team. “Het is heel makkelijk om het probleem te zien, maar het is natuurlijk een heel complex onderwerp om op te lossen. Maar nogmaals, het staat behoorlijk hoog op James’ lijst met onderwerpen om aan te pakken. En daar werken we aan.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble